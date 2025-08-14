Llegó el momento de la media veda

La media veda levanta este viernes 15 de agosto el telón en la Comunidad. Lo hace como es habitual en la festividad de Nuestra Señora de la Asunción. Y en este caso con perspectivas favorables. Los brotes verdes del pasado año parece que tienen continuidad en el presente e incluso mejorando el panorama para los miles de cazadores existentes en la provincia de León.

Con la codorniz y el conejo como grandes protagonistas, aunque sin olvidarse de la paloma, la media veda arrancará con calor y el deseo que apunta a poder plasmarse de que esos nubarrones que poblaron los últimos años de campaña (el pasado ya pareció escampar) no hagan acto de presencia. Todo lo contrario aunque hay que apuntar aquí que como todo en la vida esas perspectivas no son homogéneas y dependerá todo de los escenarios donde el cazador salga a dar rienda suelta a su afición. Empezando por la codorniz se puede decir que por lo visto y mostrado en las fechas previas al inicio de la media veda se puede decir que no dejará las perchas huérfanas. Más bien todo lo contrario. Teniendo en cuenta eso sí que se han podido apreciar numerosas polladas y eso augura que esta ave pueda mostrar un número más acorde con lo esperado. Si antes, no hace mucho, se podían apreciar pocas polladas y a la vez escasas de integrantes, para esta media veda la situación ha cambiado. Con crías y numerosas la situación parece que no va a suponer jornadas en negativo para los cazadores. Hay que tener en cuenta que también es preciso contar con buenos perros y que el cazador tenga puntería. Pero si a la vez se puede contar con una población acorde con lo que se espera o cercana a ello el panorama que se presenta hace pensar en un buen mes hasta el 21 de septiembre cuando baje el telón. Por lo que respecta al conejo, el ‘salvavidas’ en una ocasión, es preciso apuntar a datos normales. No es para lanzar las campanas al vuelo ni tampoco para contar con sensaciones negativas. En un término medio aunque apuntando más a los datos positivos. Y es que si bien su población se mantiene más o menos estable también hay que apuntar que la irregularidad en cuanto a su presencia en la provincia de León es palpable. En unos sitios con un número aceptable de ejemplares y en otros con una presencia casi inexistente... o sin el casi. También hay que apuntar, nunca mejor dicho, a otras piezas que también pueden cobrarse en esta media veda que se inicia hoy, además festivo. Junto a la codorniz y el conejo, la urraca, la corneja y el zorro. También la paloma torcaz y la bravía aunque en este caso a partir del 25 de agosto, pero como los lunes no son hábiles será el martes 26. Una de las principales novedades de esta campaña es la autorización para la caza de la tórtola común en 276 cotos que forman parte del sistema de control efectivo de capturas diarias. La Orden MAV/659/2025 establece que la caza de esta especie solo podrá realizarse durante los sábados y domingos entre el 30 de agosto y el 21 de septiembre.