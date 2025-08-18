Benavides rinde homenaje a Manolo Gloria con una carrera de altos vuelos

Manolo Gloria es esencia de ciclismo. Un apasionado de la bicicleta y también de su localidad natal, Benavides de Órbigo. Hasta su muerte en el año 2020.

Precisamente en Benavides de Órbigo su figura volverá a ser recordada y homenajeada con el Memorial de ciclismo que lleva su nombre y que se disputará el próximo 23 de agosto.

Presentada oficialmente, la prueba de categoría júnior y puntuable para el ránking de la Federación Española de Ciclismo, contará con una destacada presencia de participantes y un recorrido que con salida y meta en Benavides contará con un rutómetro de 117 kilómetros.

Antñán del Valle, Villamejil, Sueros de Cepeda, Quintanilla del Monte, Benavides de Órbig (meta volante), Villamejil, Quintana del Castillo, San Feliz de las Lavanderas, Alto Garandilla (premio de la montaña), Las Omañas (meta volante) frente a gravera, Llamas de la Ribera, La Milla del Río y Benevides de Órbigo en la avenida del Órbigo como meta serán los lugares relevantes de paso de esta prueba que empezará a rodar a las 16.30 horas.