Caja Rural y la Cultural estrechan lazos para fortalecer un camino en común

Cultural y Caja Rural estrechan lazos en el fútbol. Compañeros de viaje en la sección de baloncesto desde el pasado curso y también con colaboraciones entre ambas entidades, es ahora cuando ese camino se refuerza con el acuerdo por el que Caja Rural se convierte en el sponsor oficial financiero del club. Acuerdo que este jueves oficializaron de manera pública los dos protagonistas.

Narciso Prieto Martín, director de comunicación y responsable de la Fundación de Caja Rural y Natichu Alvarado, consejera ejecutiva de la Cultural, fueron los encargados de desgranar un acuerdo que ambas partes consideraron muy positivo y que servirá para que ambos crezcan juntos.

Para Narciso Prieto, que tuvo un recuerdo para los afectados por los incendios que asolan la provincia de León, "llegar a un acuerdo con la Cultural ha sido fácil. Siempre estamos al lado de los leoneses y la Cultural es León. Somos una entidad paciente con vocación de permanencia. Somos la Caja de León. Por eso queremos subir un peldaño más y crecer con la Cultural".

Y añadió: "Estamos en los buenos momentos como este pero también estamos y estaremos en los malos si llegan. La Cultural tiene en nosotros un aliado fiel y de permanencia".

Por su parte, Natichu Alvarado, consejera ejecutiva de la Cultural, también con palabras de recuerdo y ánimo para los afectados por los incendios de León, daba las gracias a Caja Rural. "Para nosotros es una alegría, orgullo y honor que Caja Rural forme parte de la familia de la Cultural".

Y recordó que desde el club se ha trabajado un sueño. Teníamos claro donde queríamos ir. Los sueños se trabajan y nosotros en eso sumos buenísimos. La Cultural es León y los leoneses, eso que quede claro".

Natichu apuntó también que tanto Caja Rural como la Cultural siempre han demostrado su amor a la tierra. "Juntos hacemos más cosas".

El nuevo acuerdo permitirá a la Cultural poder afrontar ciertos aspectos del club con mayor tranquilidad, entre ellos el del límite salarial. "Pero también va más allá porque con el camino que afrontamos juntos Caja Rural y la Cultural podremos disfrutar de servicios financieros más ágiles, fáciles y cercanos. Para nosotros contar con una entidad financiera de referencia es básico".