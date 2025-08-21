Barzic y Yayo apuestan por una Cultural 'asentada' en Segunda División

Matía Barzic y Pelayo González ‘Yayo’ oficializaron su presentación oficial como jugadores de la Cultural. Los dos últimos en llegar por ahora al club, acompañados por el director deportivo José Manzanera, ofrecieron sus primeras impresiones respecto su llegada y retos que esperan alcanzar.

El central hispano-croata Matía Barzic se definió como «valiente en los duelos y con balón», aunque ha dicho que tiene «que elegir el momento adecuado para hacerlo». El jugador de 21 años y cedido por el Elche, se considera un jugador «que hace equipo y que saca lo mejor de los demás», según dijo. Barzic llega al conjunto leonés, pese a otras opciones que manejaba en el mercado por el interés mostrado por la Cultural y su apuesta futbolística, teniendo que ganarse, insistió, «los galones en el día a día y en la competición». Para lograr el objetivo de la permanencia, el jugador insistió en la importancia de «ser un equipo en todo momento, porque vendrán rachas y momentos malos y hay que estar juntos, competir y aprovechar los buenos y cuando estés mal a remar y cuando estemos bien a currar».

Por su parte Yayo, centrocampista asturiano de 21 años, se decantó por la oferta de la Cultural por ser un club «muy llamativo, cercano para poder seguir creciendo». Después de formarse durante más de una década en la cantera oviedista, el jugador fue cedido la pasada temporada al CD Lugo, con el que fue rival de los culturalistas en 1ª RFEF. «En esta categoría eran apisonadoras y demostraron que eran un equipo y amigos, dentro y fuera del campo», señaló. Sobre sus cualidades en el terreno de juego se definió como «mediocentro, un 6 de toda la vida, que aporta trabajo defensivo y saneado con el balón, intentando aportar liderazgo, por la posición en el terreno de juego y ordenar al equipo». Para Yayo las opciones de permanencia pasarán por «tener calma. La liga es larga y hay pequeñas ligas, sin volverse locos», precisó el jugador culturalista.