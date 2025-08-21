Reto mundial para Sidorella Bracic con España

Sidorella Bracic Rodríguez vivirá el próximo domingo 24 de agosto una sensación espacial. Nada menos la que produce ser protagonista en un Mundial de rugby. Con 32 años y ya unos cuantos títulos continentales en sus vitrinas (el último hace unos meses), la primera línea (pilier) leonesa sucederá en este selecto grupo de elegidas a María Casado, la coyantina que se convirtió hace ocho años en la primera jugadora nacida en la provincia en vestir la camiseta de la selección nacional en una Copa del Mundo.

España ha sido encuadrada en el grupo C junto a Nueva Zelanda, la vigente campeona ante la que debutará en el torneo el domingo 24 a las 18.30 horas. Su siguiente adversario el 31 a las 13.00 horas será Irlanda mientras que el tercero el 7 de septiembre a las 13.00 será el XV de Japón.



Además de España son protagonistas en la Copa del Mundo Nueva Zelanda (vigente campeona), Irlanda, Japón, la anfitriona y también favorita Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Samoa, Canadá, Escocia, Gales, Fiyi, Francia que parte como otra de las selecciones a tener en cuenta para el título, Italia, Sudáfrica y Brasil.



Las Leonas jugarán la fase de grupos del Mundial entre York (primera y tercera jornada) y Northampton (segunda).



España sumará con Inglaterra 2025 la séptima presencia en la Copa del Mundo de rugby femenino. La última fue en el año 2017 (en 2021-22 no pudo). Y por aquel entonces con otra protagonista leonesa, la coyantina María Casado.

España afronta en Inglaterra su séptimo Mundial. El último fue en el año 2017. Al siguiente no lograba el billete y ahora buscará demostrar que el deporte del balón oval sigue creciendo y subiendo peldaños con las Leonas como grandes protagonistas. Y allí en ese XV y con el rol de titular que se ha ganado, buscará Sidorella aportar su grano de arena.

La leonesa, nieta de montenegrinos e hija de italiano y española que en su día destacó en el atletismo donde llegó a luchar por el podio nacional en lanzamiento de peso, se ha convertido desde hace años en una fija en los esquemas de los diferentes seleccionadores nacionales. En esta ocasión de un Juan González Marruecos que mantiene su apuesta en la pilier que en el año 2022 saboreaba su primer éxito internacional con el título en el Europeo.

Nueva Zelanda, Francia e Inglaterra, en la terna de principales favoritas al título La Copa del Mundo femenina de rugby levanta este viernes el telón. Lo hace con 16 selecciones como protagonistas divididas en cuatro grupos. Y con tres candidatas al título por encima del resto. Una es la vigente campeona, Nueza Zelanda. Las Black Ferns serán precisamente las primeras rivales de España en el campeonato el próximo domingo 24 de agosto en York.

Junto a ellas la anfitriona Inglaterra tratará también de ser profeta en su tierra para pujar por el que sería su tercer entorchado en la Copa del Mundo. Y la tercera favorita no es otra que Francia que llega pletórica al torneo tanto a nivel físico como mental.

Eso sí, sin olvidarse de otras segundas espadas que tampoco descartan un lugar entre las mejores como Canadá y Australia. Para España el objetivo pasa por intentar hacer una buena fase de grupos con Irlanda y Japón como rivales a los que se puede superar para acabar en la segunda posición de esta primera fase.

El Mundial de Inglaterra 2025 llega así a sus semanas de actividad. Y con España y Sidorella Bracic en sus filas intentando ponerle las cosas difíciles a las grandes favoritas.

Ahora debuta en un Mundial y lo hace dispuesta a disfrutar junto al resto de compañeras de una competición en la que solo toman parte 16 selecciones de todo el mundo y que en el caso de las Leonas les ha tocado lidiar con un grupo, el C, de alta exigencia. Prueba de ello es que debutarán el domingo 24 (dos días después de que el Mundial eche a rodar) frente a la vigente campeona universal, Nueza Zelanda. Será en York a partir de las 18.30 en un encuentro en el que Sidorella y el resto de internacionales españolas tienen mucho que ganar y poco que perder. Son sabedoras de que las Black Ferns está a otro nivel. Pero también han demostrado y no hace mucho tiempo que tienen potencial y ambición para ponerle las cosas difíciles a cualquier rival, sea top mundial o no.

La segunda jornada para la selección española en la Copa del Mundo será el domingo 31 de agosto, en este caso en Northampton y frente a Irlanda del Norte a las 13.00 horas mientras que cerrará su periplo en la fase de grupos en la que intentará lograr el billete a las rondas eliminatorias frente a Japón, el 7 de septiembre a las 13.00 horas.