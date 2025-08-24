Sigue en directo el partido Cultural-Almería, minuto a minuto

90+2' Soko remata con peligro 21:26 24/08/2025 21:26 24/08/2025 El visitante Soko se queda ante el meta culturalista Badía, pero manda el balón muy desviado.

Últimos dos cambio en la UD Almería 21:25 24/08/2025 21:25 24/08/2025 Se van Embarba y Gui y entra Centelles y Dzodic.

90' 10 minutos de añadido 21:23 24/08/2025 21:23 24/08/2025 El colegiado prolonga el partido 10 minutos más.

89' La Cultural pelea por el empate 21:21 24/08/2025 21:21 24/08/2025 Últimos compases del encuentro con una Cultural muy valiente.

88' Uyyyyy Bicho para la Cultural!!! 21:19 24/08/2025 21:19 24/08/2025 El culturaluista Bicho lo intenta con un remate que se va por encima de la portería de Andrés Fernández.

85' Sustitución en la UD Almería 21:17 24/08/2025 21:17 24/08/2025 Se va Arribas y salta al césped Nico.

84' La Cultural va con todo a por el empate 21:16 24/08/2025 21:16 24/08/2025 El equipo culturalista busca el empate.

83' Paradón de Jesús Fernández 21:15 24/08/2025 21:15 24/08/2025 El culturalista Collado dispara y detiene el portero Andrés Fernández.

81' Uyyyyy Rodri Suárez a punto de empatar!!! 21:13 24/08/2025 21:13 24/08/2025 Rodri Suárez la tiene en el área para la Cultural y golpea con la cara el meta visitante Andrés Fernández.

76' Doble cambio en la UD Almería 21:11 24/08/2025 21:11 24/08/2025 Se van Lázaro y Lopy y saltan al césped Selvi y Soko.

73' Se va Matía Barzic lesionado 21:09 24/08/2025 21:13 24/08/2025 El central culturalista Barzic se retira y entra Nico Toca.

70' La Cultural quiere el empate 21:02 24/08/2025 21:02 24/08/2025 Pibe y Manu Justo lo intentan desde que accedieron al campo.

69' Manu Justo lo intenta 21:01 24/08/2025 21:01 24/08/2025 El culturalista busca el remate, pero sin consecuencias.

67' Se retira Baptistao 20:58 24/08/2025 21:00 24/08/2025 Se va en camilla Leo Baptistao y salta al campo Arnau.

66' Triple cambio en la Cultural 20:58 24/08/2025 21:09 24/08/2025 Se van Fornos, Tresaco y Paraschiv y entran al campo Víctor García, Pibe y Manu Justo.

62' Se derrumba de nuevo Leo Baptistao 20:54 24/08/2025 20:54 24/08/2025 El futbolista de la UD Almería recibe asistencias médicas.

60' Baptistao se duele tras un golpe en un salto con un rival 20:52 24/08/2025 20:53 24/08/2025 De nuevo el jugador de la UD Almería es atendido de un golpe en el hombro izquierdo.

57' GOOOL del Almería 20:49 24/08/2025 20:49 24/08/2025 Baptistao bate a Badía tras perfecto servicio lateral de Álex Muñoz.

53' Amarilla a Tresaco 20:46 24/08/2025 20:46 24/08/2025 El árbitro amonesta al culturalista Tresaco por falta sobre Álex Muñoz.

52' Baptistao dispara con peligro 20:45 24/08/2025 20:45 24/08/2025 Rápido ataque almeriense que culmina Baptistao con disparo que sale fuera del marco de Badía.

51' Rodri Suárez, contundente 20:43 24/08/2025 20:43 24/08/2025 Cada balón que merodea por el área culturalista lo saca con contundencia el defensa central leonés.

50' La Cultural sale muy bien en la segunda parte 20:42 24/08/2025 20:42 24/08/2025 Thiago Ojeda y Bicho controlan el balón en la medular.

48' Tresaco crea peligro por su banda 20:39 24/08/2025 20:41 24/08/2025 De nuevo el culturalista se muestra muy activo en la segunda parte.

47' Uyyyyy el culturalista Paraschiv remata!!! 20:38 24/08/2025 20:39 24/08/2025 Buena acción de ataque del delantero rumano, que toca el balón, pero se va fuera.

46' Comienza la segunda mitad 20:37 24/08/2025 20:39 24/08/2025 Mueve el balón la Cultural por medio de Paraschiv.

45+5' Final de la primera parte 20:22 24/08/2025 20:22 24/08/2025 El árbitro pita la conclusión de la primera mitad sin goles.

45+4' Amarilla para el visitante Lopy 20:20 24/08/2025 20:20 24/08/2025 El árbitro amonesta a Lopy.

45+3' Rodri saca un balón complicado 20:19 24/08/2025 20:19 24/08/2025 El defensa leonés despeja el balón de su área.

45+1' 20:17 24/08/2025 20:17 24/08/2025 Larios vuelve a meter el balón en el área rival, pero no encuentra el remate Paraschiv.

45' Cinco minutos de añadido 20:16 24/08/2025 20:17 24/08/2025 El árbitro prolonga 5 minutos a la primera mitad.

44' La Cultural no se conforma 20:15 24/08/2025 20:15 24/08/2025 El equipo leonés busca adelantarse en el marcador antes de finalizar la primera mitad.

43' Andrés Fernández detiene 20:14 24/08/2025 20:14 24/08/2025 El portero del Almería detiene un balón llovido enviado por Ojeda.

42' La Cultural se crece 20:12 24/08/2025 20:12 24/08/2025 El equipo leonés busca el gol en los últimos compases de la primera mitad.

40' Uyyyyyy Chacón!!! 20:11 24/08/2025 20:12 24/08/2025 La mejor ocasión de la Cultural y del partido por medio de Chacón, tras recibir de Collado, la envía fuera.

38' Se corta el juego por un incidente en el campo 20:09 24/08/2025 20:11 24/08/2025 Todo queda resuelto de nuevo tras producirse un mareo de un aficionado culturalista, que es atendido.

36' La Cultural, muy bien plantada en el campo 20:07 24/08/2025 20:07 24/08/2025 Los de casa desarrollan un buen partido.

35' Buena acción de Diego Collado 20:05 24/08/2025 20:05 24/08/2025 Penetra Collado por banda, pero Lopy corta el balón.

34' Juan Larios lanza una falta 20:04 24/08/2025 20:04 24/08/2025 El lateral culturalista lanza una falta que se va fuera.

32' Se reanuda el juego 20:02 24/08/2025 20:02 24/08/2025 Los dos equipos vuelven al campo.

30' Pausa de hidratación 20:01 24/08/2025 20:01 24/08/2025 Los dos equipos beben agua en sus respectivos banquillos.

28' La Cultural busca la contra 20:00 24/08/2025 20:00 24/08/2025 Tresaco lo intenta, pero sin conecuencias.

27' Rodri, muy seguro atrás 19:57 24/08/2025 19:57 24/08/2025 El saque de esquina almeriense lo despeja de su área Rodri Suárez.

25' Sin goles en el marcador 19:56 24/08/2025 19:56 24/08/2025 El ataque de la UD Almería no se traduce en nada positivo. La Cultural hace su partido.

23' La Cultural, muy segura atrás 19:54 24/08/2025 19:54 24/08/2025 El equipo culturalista se muestra muy bien atrás, ante el ataque almeriense por medio de Lázaro Vinicius.

21' Embarba, a la barrera 19:53 24/08/2025 19:54 24/08/2025 El disparo de Embarba se topa con la barrera culturalista.

20' Falta a favor de la UD Almería 19:51 24/08/2025 19:53 24/08/2025 Falta muy peligrosa.

15' Detiene Badía muy seguro 19:51 24/08/2025 19:51 24/08/2025 Una acción visitante la corta Barzic y detiene el meta local Badía.

13' Los dos equipos quieren la posesión del balón 19:44 24/08/2025 19:44 24/08/2025 Tanto la Cultural como los almerienses pretenden quedarse con el balón.

11' No hay ocasiones de gol 19:43 24/08/2025 19:44 24/08/2025 De momento ninguno de los dos equipos ha creado peligro en las áreas.

10' El portero visitante Andrés Fernández detiene 19:41 24/08/2025 19:41 24/08/2025 Una acción de ataque culturalista la culmina Tresaco, pero detiene el balón el portero visitante Andrés Fernández.

9' Collado también ataca por la banda izquierda 19:40 24/08/2025 19:40 24/08/2025 El futbolista de la Cultural Collado mete el balón al área, pero se va muy largo, a saque de banda.

7' Tresaco, muy activo 19:39 24/08/2025 19:39 24/08/2025 Desde los primeros minutos Tresaco desborda por su banda derecha.

6' Se recupera Baptistao 19:37 24/08/2025 19:37 24/08/2025 Ya juega en futbolista ofensivo visitante.

4' Baptistao se duele sobre el verde 19:36 24/08/2025 19:36 24/08/2025 El goleador de la UD Almería recibe las asistencias.

2' La Cultural quiere el balón 19:34 24/08/2025 19:34 24/08/2025 Collado pide falta que no concede el colegiado.

1' Arranca el partido 19:32 24/08/2025 19:32 24/08/2025 Toca el balón la UD Almería.

Minuto de silencio por las víctimas de los incendios 19:30 24/08/2025 19:30 24/08/2025 Los dos equipos, el colectivo arbitral y todo el público guarda un sentido minuto de silencio.

El Reino de León roza el lleno 19:28 24/08/2025 19:30 24/08/2025 Excelente ambiente en el Reino de León, con el estadio casi lleno.

La previa 19:20 24/08/2025 19:26 24/08/2025 Raúl Llona hace cambios en el once titular, con Rodri y Barzic en el centro de la defensa, junto a Fornos como lateral derecho y haciendo las veces de tercer central, además de la presencia de Collado en el extremo en detrimento de Pibe. El equipo leonés debuta en casa frente a la potente UD Almería con el estadio lleno y con el club centrado en cerrar los fichajes de los laterales Iván Calero del Zaragoza y Saúl García del Racing de Santander. Es el estreno como local de la Cultural en la vuelta a Segunda División. Siete años después le enfrentará a un rival, UD Almería, que, como el conjunto de Raúl Llona, mostró en el arranque liguero una notable endeblez defensiva, justificada en el caso culturalista en Burgos por la expulsión en el primer minuto de Selu Diallo y verse tan pronto con el marcador en contra. El cuadro leonés además del debut en casa piensa cerrar y anunciar la contratación de los dos laterales que refuercen el equipo para este lunes, para así centrarse en el partido frente al conjunto almeriense, con el afán de sacar una victoria y, con ello, los tres primeros puntos del campeonato. Los dos nuevos laterales que tiene a punto el club leonés son el zurdo Saúl García (Vioño de Piélagos, Cantabria, 1994), que ya rescindió con el Real Racing Club de Santander, y el diestro Iván Calero (Parla, 1995), con contrato en vigor en el Real Zaragoza hasta junio de 2027, aunque el equipo maño está dispuesto a dejarle salir libre porque tiene una ficha considerada alta en lo económico y además Juan Sebastián le priva de jugar porque es el lateral derecho titular en estos momentos. La entidad de La Romareda piensa fichar a lo grande en este final de mercado y pretende aligerar coste en plantilla.