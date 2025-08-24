El Atlético Bembibre cae frente al CD La Virgen en el Trofeo Villarejo (0-1)

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Atlético Bembibre cosechó una ajustada derrota al perder por 0 a 1 contra La Virgen del Camino y que ofreció un partido típico de pretemporada, intensidad y mucha voluntad pero con pocas jugadas y muchos errores no forzados.

El gol de Javi Amor valió para llevarse el partido y el trofeo. El Atlético Bembibre tuvo dos clarísimas ocasiones de gol previas al descanso en las botas de Motta que pegó en el larguero y el cabezazo picado de Manu Arias que atrapó Dani con apuros. No hubo más ocasiones claras salvo algún disparo que los porteros blocaron sin mayores consecuencias.

Un test adecuado para probar los nuevos fichajes y dar minutos a algunos juveniles para que al final todos los convocados dispusieran un tiempo ante un buen equipo virginiano. El juego de ambos aun en alfileres vislumbró lo que podrían proponer en la temporada que se avecina a falta de unos días.

Atlético Bembibre: Ivanildo (Sito minuto 84), Jorge (Raúl, min 75), Manu Arias, Davo, Álex Lorenzo (Christian, min 55), Expósito (Santín, min 75), Arnau (Luis, min 75), Gómez (Valentín minuto Álex González, min 67), Motta (Tay, min 75), Hugo (Rashad, min 67).

La Virgen del Camino: Dani, Javi Amor, Fran, Basalo, Pereda, Hugo, Óscar (Adrián, min 71), Alberto (Montero, min 71), Vigueras, Teddy (Porfirio, min 68) y Varillas.

Goles: 0-1, min 19: Javi Amor.

Incidencias: Partido correspondiente al XLV Trofeo Villarejo Memorial Gerardo de la Mata, jugado en el Campo Jesús Esteban Rodríguez, con una buena asistencia de espectadores.