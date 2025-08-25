Diario de León

Carrizo de la Ribera presume de campamento con invitados de primera categoría

Carrizo de la Ribera fue escenario de un campamento para chicos y chicas nacidos entre 2007 y 2017. El evento se desarrolló en el pabellón y piscina, además de las instalaciones del colegio. En total, 75 participantes y 14 monitores que contaron con las visitas de deportistas de alto nivel como Isidoro Martínez, Darío Sanz, Luis de Vega, Adrián Casqueiro o Rodrigo Pérez, y entrenadores como Cadenas o Juan Moreno. Y los olímpicos Carou y Mireya González.

