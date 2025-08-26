El fútbol se viste de solidario con los damnificados por los incendios de la mano de Cultural, Ponferradina, Zamora y Ourense

Momento de la p`resentación de la iniciativa solidaria entre Cultural, SD Ponferradina, Zamora y Ourense.RAMIRO

El fútbol mostrará su cara más solidaria el próximo 24 de septiembre en el Reino de León. Lo hará con dos encuentros amistosos que disputarán Cultural, SD Ponferradina, Zamora y Ourense.

Los cuatro clubes, cuyas zonas en las que se ubican han sido afectados duramente por los incendiso que han devastado miles de hectáreas e incluso se han cobrado vidas humanas, se unen así para una causa común: ayudar a los damnificados con toda la recaudación que pueda conseguirse.

Natichu Alvarado (Cultural), José Fernández Nieto 'Silvano' (SD Ponferradina), Camilo Díaz (Ourense) y un representante de la directiva del Zamora fueron los encargados de presentar esta iniciativa con la que se pretende recalcar la faceta solidaria y de compromiso del deporte, en este caso del fútbol.

Todos hicieron también un llamamiento a la participación y presencia de aficionados para alcanzar una cifra importante de dinero. Las entradas para acceder serán gratuitas habilitando una fila 0 para que los asistentes y los que pore diferentes causas no lo puedan hacer aporten su grano de arena.

El formato de esta iniciativa serán dos partidos de 45 minutos de duración cada uno desde las 20.00 horas. Los emparejamientos para cada uno se determinarán por sorteo unas horas antes.

Ese carácter solidario se extiende también al resto de personas involucradas en la iniciativa ya que se pide a todos los que lo hagan, desde seguridad a mantenimiento o desplazamiento de los equipos.

Todo para que no exista coste alguno y la totalidad de lo recaudado vaya destinado en este caso a las juntas vecinales y atuntamientos afectados por los incendios.

En la rueda de prensa se precisó que el dinero se utilizará en kis con los que estas localidades puedan afrontar necesidades urgentes o situaciones similares que puedan producirse.

Además en la zona del palco se ubicarán a personas que han aportado su ayuda para sofocar los incendios y a los afectados.

La idea también es que el encuentro pueda ser televisado por alguna plataforma o canal.