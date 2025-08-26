El lateral derecho Iván Calero firma tres años por la Cultural

Publicado por Ángel Fraguas León Creado: Actualizado:

La llegada de Iván Calero a la Cultural procedente del Real Zaragoza ha venido acompañada a última hora de un fleco que en León no se esperaban. Ahora mismo, el cierre de este traspaso ya está hecho después de aclararse la pretensión económica de la entidad maña que a la postre no ha impedido para que la operación salga adelante.

Finalmente el acuerdo es a coste cero y por objetivos. El lateral derecho madrileño firma por tres años por la Cultural y este miércoles viaja a León para ponerse a las órdenes de Llona.

La Cultural, que tiene en Calero a su primer objetivo para el carril diestro de la zaga, no podía en un primer momento hacerse cargo de un montante elevado para incorporar al jugador mediante un traspaso dada su limitación salarial. Ese escollo que podía frenar su llegada se ha solventado para que la Cultural cierre de manera definitiva la demarcación de laterales con las contrataciones de Iván Calero y Roger Hinojo que completan esta posición.

El madrileño, que hace un par de semanas ni contemplaba su salida y de hecho aceptó ser uno de los capitanes de la plantilla maña, hace ahora las maletas para vestir la camiseta de la Cultural y Deportiva Leonesa.