La SD Ponferradina apunta al Real Avilés

El que golpea primero lo hace dos veces. La Deportiva lo tiene claro para una temporada que a los blanquiazules se les presenta con el reto del ascenso como premisa clara. Y si es de forma directa sin la necesidad de disputar playo off de ascenso mejor.

Empezar bien y marcar el paso desde los primeros partidos es algo que está en la mente del cuerpo técnico y jugadores. A pesar de que la pretemporada no ha sido como se esperaba.

Pero la competición oficial es una cosa y los encuentros de preparación, aunque válidos para sacar conclusiones, otra. Atrás queda la escasa eficacia ante la portería rival como debe. O la mejoría en cada encuentro mostrada en la defensa. Dos líneas de juego que deben complementarse para llegar a buen puerto y que tienen el domingo a las 21.30 frente al Real Avilés y como visitante su primera prueba de fuego.

El triunfo sería el mejor argumento para mostrar que las cosas se están haciendo bien. Y para dejar atrás alguna duda. Bien es cierto que la Liga es muy larga, pero los resultados favorables, cuando más rápido mejor, son el mejor alimento para el optimismo. Y la Deportiva quiere instalarse en ese escenario, sabedora de que los deberes hay que empezar a hacerlos pronto y no dejarlos para el final. Máxime en un grupo tan complicado y con muchos rivales directos por el mismo objetivo. Con un equipo con muchas caras nuevas, entre ellas las del entrenador, el lograr que la maquinaria funcione pronto es un propósito a veces complejo, pero necesario.

Los puntos que pierdes los ganan otros y viceversa. Por eso empezar a sumar pronto es esencial. Frente al Real Avilés, un equipo ascendido, la oportunidad que se le presenta al plantel berciano es atractiva. Aunque también tiene sus peligros si no lo haces bien y sacar el mejor rendimiento a tus argumentos.