Moltenis: «La SD Ponferradina es un buen sitio para jugar»

Ilusionado, comprometido y cumpliendo un sueño, el de jugar en España de la mano de la Deportiva. Así resumió el francés Boris Moltenis las sensaciones que está viviendo con su fichaje por el club berciano en su presentación oficial, apenas unos días después de su incorporación.

El defensor de Belfort, que procede del Sochaux galo mostró la máxima predisposición para recalar en la entidad blanquiazul, «incluso rechazando opciones más altas en lo económico", reconoció en su presentación el adjunto a la dirección deportiva, Jesús Fernández. Moltenis, que estuvo acompañado en la traducción del segundo entrenador de la SD Ponferradina, Josselin Juncker, reconoció haber tenido buenas referencias de su nuevo equipo de otros jugadores galos que pasaron por su disciplina como Basha o Igbekeme por lo que se mostró convencido que es «un buen sitio para hacer las cosas bien", dijo.

Borja Fernández, adiós a la Deportiva un año antes La Deportiva y Borja Fernández separan sus caminos antes de tiempo (le estaba esta temporada 2025-2026 por cumplir). El jugador gallego, que tras pasar por la cantera del RC Celta, debutó en el primer equipo vigués, llegó a la Deportiva el pasado verano como uno de los refuerzos de lujo para el equipo entonces dirigido por Javier Rey, pero, bien por los problemas físicos o por no entrar en los planes del técnico, tan solo participó en 15 encuentros, tres de ellos como titular.



La salida de un jugador mayor de 23 años era obligada para dejar libre el espacio para las llegadas de los dos últimos refuerzos, Fede San Emeterio y Moltenis. De esta manera queda completada la plantilla de fichas senior a la espera de qué sucede con el futuro del delantero José Luis Cortés.

El central francés, internacional con Martinica, aunque no tendrá que disputar la fase de clasificación para el Mundial al no estar adscrita esta federación a la Fifa, confirmó que su predisposición, siempre que sea convocado, será priorizar las necesidades de su nuevo club.

Sobre su estado de forma fue claro: «Físicamente, estoy preparado para jugar, aunque necesito tiempo para conocer a mis compañeros y más en mi posición, pero si hay que jugar hoy, jugaré hoy, estoy mentalmente preparado». El turno de presentaciones de los últimos refuerzos del club blanquiazul lo ocupará este jueves Fede San Emeterio justo en una jornada en la que la plantilla y cuerpo técnico realizarán la tradicional ofrenda a la virgen de la Encina.

El domingo tocará ya ponerse el mono de trabajo para iniciar el campeonato liguero en el feudo del Real Avilés a las 21.30 horas. Un partido en el que los bercianos tratarán de sumar sus tres primeros puntos.