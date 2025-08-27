Calero estará listo para viajar a Gijón

La llegada de Iván Calero a la Cultural no será la última. Aún quedan fichajes por concretar y el tiempo corre deprisa para la entidad leonesa que tiene hasta el lunes de plazo para cerrar un plantel al que aún le faltan efectivos.

Con Calero las dudas se disiparon en la jornada del martes como apuntaba Diario de León. El jugador madrileño no entraba en los planes de Gabi y su salida se desbloqueaba rumbo a León una vez que el club maño rebajaba sus pretensiones para liberar al lateral que aún tenía esta temporada y una más de contrato. Y que le había supuesto un coste en eu fichaje el ejercicio anterior superior a los 300.000 euros.

Iván Calero ya no se estrenó este miércoles a las órdenes de Gabi. El acuerdo entre ambos clubes y la intención del jugador de cambiar de aires lo llevaban rápido al Reino de León para ponerse a las órdenes de un Raúl Llona que bien pudiera contar con él para el encuentro de este viernes en Gijón e incluso proporcionarle minutos.

A pesar de que el jugador aún debe adaptarse al esquema del técnico riojano sus cualidades lo hacen ser desde el primer momento apto para el examen que supone convertirse en uno de los referentes de la Cultural.

Este miércoles el club no había hecho oficial su incorporación, algo que se producirá en horas. En el aspecto de entrenamientos su presencia ya es una realidad. En la que Calero debe convertirse en un jugador diferencial. Al menos así llega tras su paso por el Zaragoza