Calero estará listo para viajar a Gijón

La llegada de Iván Calero a la Cultural no será la última. Aún quedan fichajes por concretar y el tiempo corre deprisa para la entidad leonesa que tiene hasta el lunes de plazo para cerrar un plantel al que aún le faltan efectivos.

Con Calero las dudas se disiparon en la jornada del martes como apuntaba Diario de León. El jugador madrileño no entraba en los planes de Gabi y su salida se desbloqueaba rumbo a León una vez que el club maño rebajaba sus pretensiones para liberar al lateral que aún tenía esta temporada y una más de contrato. Y que le había supuesto un coste en eu fichaje el ejercicio anterior superior a los 300.000 euros.



El Avilés espera cerrar la cesión de Guzmán, que tiene más ‘novias’ El Real Avilés espera que este jueves se defina para bien o para mal la opción de contar como cedido con el culturalista Guzmán Ortega. El club asturiano, con la llegada de Calero a León, es consciente que Guzmán verá reducida su presencia en el equipo y que la posibilidad de que salga cedido cobra muchos visos de hacerse realidad. Sabe el Real Avilés que el lateral derecho tiene muchas ‘novias’ pero confía en que la cercanía con León pueda ayudar a que el jugador apunte hacia Asturias.

Iván Calero ya no se estrenó este miércoles a las órdenes de Gabi. El acuerdo entre ambos clubes y la intención del jugador de cambiar de aires lo llevaban rápido al Reino de León para ponerse a las órdenes de un Raúl Llona que bien pudiera contar con él para el encuentro de este viernes en Gijón e incluso proporcionarle minutos.

A pesar de que el jugador aún debe adaptarse al esquema del técnico riojano sus cualidades lo hacen ser desde el primer momento apto para el examen que supone convertirse en uno de los referentes de la Cultural.

La apuesta por Konrad de la Fuente es firme, pero no la única opción del club Konrad de la Fuente sigue en el radar de la Cultural. El extremo es un jugador que gusta a la dirección deportiva del club y al entrenador. Y la disposición del extremo de cambiar de aires es también un hecho. Todos estos argumentos juegan a favor de que la opción del club leonés cobre fuerza. Y de las más consistentes, que no la única.



Konrad de la Fuente está en el mercado y a los de Llona el perfil del jugador les convence para fortalecer la parcela ofensiva de cara a una temporada qu ese presenta de suma exigencia y en la que las acciones de ataque y en especial los goles cobran un valor sobresaliente.



Pero no es la única diana en la que apunta la Cultural. Para esa posición y también para otras. Algunas parecen bastante complicadas aunque se espera que en estos últimos días alguna operación pueda cerrarse de la mejor manera posible.



Faltan varios refuerzos y en el club se es consciente que las limitaciones económicas marcan el paso. No obstante se trata de que la llegada de jugadores venga acompañada de un salto de calidad para una plantilla que a pesar de la imagen dada en plan positivo en el encuentro frente al Almería a pesar de la derrota, necesita algo más para empezar a otear escenarios más positivos en el campeonato de Liga. Eso sí, desde este jueves hasta el lunes quedan muy pocos días para fichar y acertar.

Este miércoles el club no había hecho oficial su incorporación, algo que se producirá en horas. En el aspecto de entrenamientos su presencia ya es una realidad. En la que Calero debe convertirse en un jugador diferencial. Al menos así llega tras su paso por el Zaragoza