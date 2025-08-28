Garitano: «La Cultural es un equipo duro y muy reconocible»

Asier Garitano afirma sobre el estilo de juego de su equipo que le es indiferente el «porcentaje de posesión", ya que lo importante es «analizar dónde se tiene el balón y quién lo tiene, no el tener un 15 % o un 85 % de posesión».

Entre los dos primeros encuentros de liga, que el Sporting cuenta como victorias, los rojiblancos son el equipo con menos posesión de la categoría, pero a ojos del técnico eso no es un problema, y asegura que su equipo no busca «aprovechar errores del rival, sino generarlos. Cada partido el equipo ha ido compitiendo mejor» y llegando «en buenas condiciones» a este inicio de Liga.

Reconoce estar «contento", al igual que la plantilla, por los resultados cosechados, y también por «la evolución del equipo». De la Cultural, Garitano advierte que llega en buen estado «pese a los resultados» y destaca que «compitieron muy bien en las dos primeras jornadas", siendo «un equipo muy reconocible", y marca el objetivo de lo suyos nuevamente en «volver a competir muy bien».

Sobre Gaspar Campos, aquejado durante la semana de unas molestias físicas, Garitano señala que en el cuerpo técnico está deseando que «pueda sumar continuidad de entrenamientos» para estar en plenitud física, ya que lo considera «fundamental para el equipo». En cuanto al ambiente, el técnico reconoce que el comportamiento de la afición «es alucinante» y que junto a ellos el Sporting será «un equipo difícil de batir».