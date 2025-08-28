Recta final a la temporada con ríos aún aprovechables

La temporada de pesca en los ríos leoneses sigue sumando jornadas... y las que quedan hasta el próximo 15 de octubre cuando baje el telón en este 2025. Han transcurrido ya cinco meses y salvo en las primeras semanas en las que los pescadores no pudieron disfrutar plenamente de su pasión, en el resto lo han hecho de una manera más que notable. Con más de 2.000 kilómetros de ríos con sus particularidades la pesca se ha convertido en una fuente de vida.

La climatología manda y tras un verano con mucho calor los cauces han ido decreciendo. Bien es cierto que no de una forma drástica, pero las condiciones ya no son las mismas, especialmente en los ríos de montaña donde con menos densidad de agua las opciones de pesca se reducen. En esta época del año los regulados por embalse se presentan como el lugar más proclive para tener una buena jornada. Así, el Órbigo, el Esla, el Porma y el Luna por debajo del embalse son escenarios muy aprovechables en este tramo de la temporada. Para disfrutar del mes y medio que queda por delante tanto para los que practican la pesca con muerte como para los que la prefieren sin muerte. Eso sí, siempre que otros condicionantes no afecten como los incendios. Por el momento no lo ha hecho de una manera importante aunque de cara al futuro por desgracia otra de las consecuencias llegará cuando empiece a llover y las cenizas por escorrentía vayan a los cauces y al aumentar los sedimentos en ríos y embalses esto conllevará una proliferación de algas contaminando los cursos de agua con sustancias químicas que sin duda afectará a las frezas futuras. Y con ello a la población nueva de truchas. El deseo es que este problema no alcance altas dimensiones con el fin de que ese oasis para la pesca que es la provincia de León siga atrayendo a aficionados locales y también foráneos.