«Faltó profundidad en su área para hacerles daño"

Publicado por Ángel Fraguas Redacción Creado: Actualizado:

Raúl Llona, entrenador de la Cultural, reflejó en su cara y sus palabras el sentimiento agridulce que le había dejado el encuentro frente al Real Sporting. «Teníamos claro que veníamos a un campo donde el rival nos iba a someter por la inercia de las dos victorias. En líneas generales, en el primer tiempo, hemos estado bien. Hemos minimizado todas las fortalezas del rival. Tal vez nos ha costado algo pero hemos sabido reaccionar. En la segunda parte también tuvimos que aguantar el empuje del rival en los primeros minutos. Hemos intentado aguantar, pero tras un mal despeje nuestro nos han hecho el gol».

Y añadió Llona: «Preveíamos que ellos tuvieran esa capacidad de dominio al ser locales y con nuestro planteamiento buscamos minimizar sus fortalezas. Entre esas cosas el que nos remataran».

El entrenador de la Cultural se refirió también al contratiempo antes de iniciarse el encuentro en el calentamiento, que impidió a Rodri ser de la partida. «Esto es fútbol y a veces pasan esas cosas. No hay que volverse locos y sí adaptarnos. Rodri sufrió un pinchazo lumbar en el entrenamiento y no pudo jugar. Entreno bien, pero a veces pasan cosas así y lo que vale es adaptarse y buscar la mejor solución».

Llona alabó «el esfuerzo que ha hecho el equipo y su organización. Hemos estado bien aunque cuando pierdes siempre tienes en cuenta que algo no salió como debía y que tienes que mejorar. Debemos adaptarnos a la categoría porque aún no veo a los jugadores con la soltura necesaria. Eso sí, vamos a ir a más porque conozco el potencial de esta plantilla». Y apostilló: «Nos faltó más profundidad en su área para poderles hacerles algo más de daño»·.