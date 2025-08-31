Sigue en directo el partido Real Avilés Industrial CF-SD Ponferradina, minuto a minuto
Real Avilés Ind.
-
SD Ponferradina
ALINEACIONES
·Real Avilés Ind. CF: (4-2-3-1): 1 Álvaro Fernández, 20 Campabadal, 16 Adri Gómez, 5 Babin -c-, 3 Viti Díaz; 18 Gete, 8 Kevin Bautista; 17 Quicala, 14 Berto Cayarga, 7 Raúl Hernández; 11 Raúl Rubio.
Convocatoria: 9 Santamaría, 10 Javi Cueto, 13 Hernando -ps-, 15 Eze, 19 Natalio, 21 Pablo Álvarez, 22 Isi Ros, 23 Yasser, 30 Hugo Peláez.
DT: Dani Vidal.
·SD Ponferradina (4-4-2): 13 Ángel Jiménez; 21 Diego Moreno, 3 Ger Nóvoa, 4 Moltenis, 19 Andoni López; 18 Borja Vázquez, 8 Eneko Aguilar, 5 Undabarrena, 14 Xemi; 20 Pau Ferrer, 10 Borja Valle -c-.
Convocatoria: 6 Fede San Emeterio, 7 Sergio Benito, 9 Cortés, 11 Álex Mula, 15 Vasco, 16 Frimpong, 17 Keita, 23 Jorrín, 25 Pablo Barredo -ps-, 26 Kysil, 30 Bruno.
DT: Fernando Estévez.
·Árbitro: Luis Enrique Morona del Campo (Madrid); auxiliares: Jon Aostri y Rubén Vázquez; cuarto árbitro: Juan Francisco Morato.