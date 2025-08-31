España cede frente a Irlanda y se despide de los cuartos de final

La selección española femenina de rugby perdió en Northampton (Inglaterra) contra Irlanda (43-27) su segundo partido de la Copa del Mundo, lo que la deja sin opciones de jugar los cuartos de final, a falta de su duelo contra Japón en el cierre de la fase de grupos.

Las Leonas, que jugaron de igual a contra el quinto equipo de la clasificación mundial durante más de media hora, sumaron no obstante su primer punto en el torneo gracias a los cinco ensayos plantados, que valen una bonificación ofensiva.

En este encuentro no jugó la leonesa Sidorella Bracic que sí lo hizo en el inaugural de las españolas que se saldaba con derrota ante la vigente campeona del mundo, Nueva Zelanda. Las balas del 'seven' irlandés, jugadoras que han logrado títulos en las Series Mundiales, no perdonaron a España, que fue de más a menos.