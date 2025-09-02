La Cultural incorpora a los extremos Paco Cortés y Rubén Sobrino en el cierre del mercado

La Cultural se afanó durante el último día del mercado de fichajes de verano en reforzar una plantilla que aspire a permanecer en la Segunda División a lo largo del campeonato de Liga y que durante las tres primeras jornadas con derrotas ante el Burgos CF (5-1), UD Almería (0-1) y Real Sporting de Gijón (1-0) si por algo se ha caracterizado el equipo de Llona es por su endeblez defensiva y nula pegada en ataque. Para paliar estos defectos tan groseros en una categoría que los penaliza a golpe de partido, el club leonés se movió entre las ofertas de final de mercado. Y finalmente pudo pillar entre la locura de las rebajas, propias de un día en el que tienes que estar muy atento para llevarte a los más necesarios a tu vestuario, a los que te den ese salto que necesitas para mejorar, al extremo Paco Cortés (Granada, 2007), que llega en calidad de cedido por el Levante UD y que este mismo verano renovó su vinculación con el equipo granota hasta 2028. El club levantino hizo oficial en sus propias redes sociales, en la noche más tensa del mercadeo futbolístico, la cesión de la perla levantina al cuadro culturalista hasta final de la presente temporada. No es el único refuerzo, ya que la dirección deportiva de la entidad leonesa, que capitanea José Manzanera, protagonizó una tarde-noche de locos, tratando de potenciar una plantilla que no acaba de arrancar.

El también extremo Rubén Sobrino (Daimiel, 1992), que puede ocupar la demarcación de delantero, es otro de los futbolistas que pasa a engrosar la disciplina de la Cultural y Deportiva Leonesa en este cierre de mercado, ya que las negociaciones llegaron a buen puerto. A última hora de la noche de este lunes, el jugador y su representante aceptaron la propuesta de la Cultural para fichar por el club leonés, aunque el Ceuta también entró en la puja sin éxito. Su trayectoria profesional le ha llevado a diferentes clubes españoles como la SD Ponferradina, Girona, Valencia CF, Deportivo Alavés y Cádiz CF (club con el que rescindió su contrato), entre otros, además de haber militado en el inglés Manchester City. Se formó en las secciones inferiores del Real Madrid.

Una vez cumplido el plazo para fichar, al concluir el mercado este lunes 1 de septiembre, la Cultural sondea el mercado de jugadores en el paro para fichar a otro u otros futbolistas con los que mantiene contactos a diario en los últimos tiempos para potenciar una plantilla que tiene la obligación de permanecer en Segunda División, porque después de haber salido, de nuevo, del pozo del fútbol español, no se puede cometer el error de caer otra vez a la tercera división del fútbol español.