Álex Alonso Carrera, subcampeón

La trigésimo octava edición del Campeonato de España de Menores acogió una inscripción récord que congregaba a 1.848 deportistas, la gran fiesta de la cantera del pádel español, encumbraba el talento de unos jugadores y jugadoras que dejan patente que el futuro del pádel español está garantizado y, de hecho, cada vez es más presente. El deportista leonés Alejandro Alonso Carrera, junto con su compañero, el mallorquín Ian García Calvo, conseguían alzarse como subcampeones de España, un resultado muy meritorio, peleando la final a los números uno del circuito, cayendo por un 7-5 y 6-4, un marcador muy ajustado y en el que la balanza se pudo decantar para cualquier lado en un partido igualadísimo.

Un título muy deseado, que se une a los campeonatos y subcampeonatos de España y Europa conseguidos anteriormente y con muchas ganas e ilusión de seguir aumentando el palmarés la próxima semana en Salamanca en el torneo internacional Fip Promises.