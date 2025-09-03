Manzanera: «El que decide los fichajes soy yo»

José Manzanera deja muy claro quién determina la contratación definitiva de los futbolistas que ficha la Cultural, si es Llona o es el propio director deportivo: «El que decide soy yo». Eso sí, Manzanera reitera que en la elección de las 16 incorporaciones realizadas existió el necesario consenso con el cuerpo técnico que encabeza Llona, pero se cuelga el cartel de «responsable» final de los fichajes.

Manzanera cree que la plantilla integrada hasta el momento es lo suficientemente «competitiva» como para lograr el objetivo de la permanencia en la categoría de plata del fútbol español. «Es una mezcla de juventud y experiencia con perfiles de jugadores con hambre e ilusión", responde Manzanera, que cumple su tercera temporada como responsable de la dirección deportiva de la Cultural. Afirma tajantemente que está «muy satisfecho» del mercado veraniego de fichajes, pese a ser, según comentó, «muy complicado", dejando abierta la puerta para alguna otra incorporación de futbolistas en el paro, como el caso de Jordi Mboula, para cubrir alguna posible carencia en la plantilla, que pudiera ser principalmente en el centro de la defensa, sin contestar a la pregunta de si el marcador Jorge Mere es una opción para reforzar la zaga culturalista: «Prefiero referirme a casos particulares».

Sobre las últimas incorporaciones de Rubén Sobrino, Iván Calero o Jordi Mboula valora de todos ellos su «fiabilidad» más que el número de minutos jugados, dada su experiencia en la categoría e incluso en divisiones superiores.

«Se han disputado tres jornadas de Liga y las notas se pondrán al final del curso", aunque valora «el esfuerzo realizado por la propiedad Aspire, la masa social y los patrocinadores para poder incrementar el límite salarial con que contaba la Cultural inicialmente tras subir a Segunda División», expresa.

Iván Calero ve al equipo «comprometido, predispuesto al trabajo y con ganas de ganar", mientras Roger Hinojo prefiere "ir cada partido con la mentalidad de competir y competir".

ACTUALIDAD BLANCA

Cataríes, protagonistas en el Júpiter Leonés

Yousset, Jassin y Atif Magdi integran la plantilla del Júpiter Leonés. Los jugadores cataríes vuelven a cobrar protagonismo, junto a los brasileños Kaua da Silva e Isaque Vasconcelos. Un equipo hecho para estar arriba en la tabla y llevar jugadores al primer equipo culturalista.

Hongos en el césped del Área Deportiva

El campo de hierba natural sufre una plaga de hongos que llevó al primer equipo a entrenar el lunes en el campo de Santovenia de la Valdoncina. El Júpiter es obligado a jugar en el campo sintético ante La Virgen del Camino en el estreno liguero del Grupo 8 de Tercera Federación, este sábado a las 18.00 horas, al no permitir disputar el partido en Santa María del Páramo.