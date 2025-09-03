CDF Peña cumple 60 años de cantera

Manolo Díaz: «Hay ilusión y grupo para subir a Nacional»

Manolo Díaz (San Andrés del Rabanedo —León—, 1950), presidente del CDF Peña, afirma antes de arrancar la temporada 2025-2026: «El proyecto está hecho con la intención de que nuestro primer equipo, el Juvenil A, ascienda. Otra cosa es que se consiga. Nosotros partimos con la meta de que el equipo suba a Nacional, el Infantil A mantenga la Primera Regional y ascender con el Cadete A de Segunda a Primera Regional. Ademas, aspiramos a realizar una buena temporada con los provinciales y seguir creciendo como club».

A continuación, Manolo Díaz incide con respecto al Juvenil A: «Después de la pretemporada realizada creo que es un equipo que tiene capacidad y trabajo. Luego hay que ver como están los rivales que vamos a tener en la categoría. Hay equipos potentes como Zamora, Ponferradina y otros que aspiran a lo mismo que nosotros. Siempre hay sorpresas. Hay conjuntos como el Navega de Salamanca que va a estar ahí. Hay que tener en cuenta que una cosa es el potencial de cada equipo y luego el partido a partido. El año pasado teníamos un gran potencial de equipo y después no se hizo nada. Para esta temporada tengo una gran ilusión en el director deportivo, en el entrenador y en la plantilla».

La confianza de Manolo Díaz, según afirma, «es plena tanto en el entrenador Alberto Labrador como en el director deportivo Rodrigo Gutiérrez, al que considero mi hijo deportivo. Tiene plenos poderes para hacer y deshacer».

De la Cultural dice: «Hay una gran relación. Natichu Alvarado nos ayuda».

«Este 60 aniversario de la Peña es muy importante para intentar subir a Nacional, como lo fue el 50 aniversario cuando la Peña hizo historia al ascender a División de Honor. Ilusión y equipo hay. Estoy convencido de que vamos a dar guerra y lo vamos a pelear», asegura.

Rodrigo Gutiérrez: «Director deportivo es dar lo máximo»

Rodrigo Gutiérrez (León, 1999) es el director deportivo de la Peña. Ha pasado por cada una de las estructuras del club. Primero como futbolista, después como el entrenador que ascendió al primer equipo juvenil a Nacional en mayo de 2023 y esta temporada se pone al mando como máximo jefe deportivo de la entidad, con todos los poderes para tomar las decisiones que crea convenientes para mejorar el club peñista. «La labor de director deportivo es otro rol. Disfruto más en el campo, pero por suerte puedo estar en el día a día de los equipos que componen la estructura de la Peña y seguir con esta vinculación», afirma Rodri. A continuación, reconoce: «Sé que tengo una gran responsabilidad, pero a la vez mucha ilusión, porque es un cargo en el que puedo aprender mucho. Quiero aportar mi granito de area a esta familia de la Peña, con tantos equipos y chavales, para que estén lo mejor posible en este gran club. Mi propuesta es trabajar al máximo en beneficio de la Peña».

«Me lo tomo como un desafío personal. Conozco el club. Estoy agradecido, y lo estaré siempre, a Manolo y a toda la familia peñista porque han confiado en mí desde el principio. Soy consciente de la dificultad que entraña este puesto, pero con sencillez, humildad y trabajo para rodearme de los mejores para completar una gran temporada. Estoy seguro que con el día a día iremos mejorando para superar todos los retos que nos marquemos».

«He sido jugador de este club y entrenador, pero este año me toca coordinarlo como director deportivo y espero darle a la entidad ese toque personal para trabajar con la la capacidad que se espera de mí en todas las áreas. Ser de la Peña es además un sentimiento muy profundo para todos los que somos peñistas. Y como no, de mi padre Lucho lo he aprendido todo para estar aquí», remata Rodri.