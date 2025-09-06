El Atlético Astorga paga muy caro sus errores frente al Real Ávila (1-3)

El Atlético Astorga no pudo estrenar su nueva categoría en la Segunda Federación con triunfo. Los errores y la eficacia de un rival con vitola de favorito a luchar por el ascenso como el Real Ávila fueron esta vez los encargados de decantar la balanza a favor de los visitantes por 1-3, un resultado que no refleja lo acontecido sobre el terreno de juego. Pero en fútbol el que acierta tiene mucho ganado. Y si perdonas, lo pagas.

Eso le sucedió a los de José Luis Lago que no obstante no dudaron en salir a por todas desde el primer minuto. Suyo fue el control durante los veinte minutos iniciales frente a un Real Ávila que se veía sorprendido por el ritmo de los maragatos. Eso sí, su área era casi un coto cerrado para los delanteros locales. Los visitantes, no obstante, avisaron con un lanzamiento de Runy a los nueve minutos. Fue solo eso porque el encuentro seguía mirando hacia el campo abulense. A los 25 minutos cuando el partido parecía equilibrarse en cuanto a dominio Mario dispuso en un visto y no visto de dos ocasiones en la misma acción. La primera repelida por el portero y la segunda con el chut del delantero del Atlético Astorga enviando el balón alto.

Albertín en un mano a mano con el abulense Urbina.ÁNGELOPEZ

Seis minutos era Albertín el que tenía la suya. Pero tampoco acababa con el premio del gol. Con esas se llegaba al intermedio. Con buen sabor de boca de los locales aunque con el horizonte algo incierto por haber desaprovechado una ocasión inmejorable para irse al descanso con ventaja.

Esa incertidumbre se convertiría en certeza. Más bien en una nube oscura que tras el paso por vestuarios servía para variar la decoración del encuentro. El Real Ávila iba a dar un paso adelante y tras dos ocasiones consecutivas, una tras un error de Pedro Augusto al entregar un balón, llegaba el primer tanto. Una indecisión en la zaga abría las puertas a que Gonzalo Serrano anotara el 0-1 a los 56 minutos.

Al Atlético Astorga le costaba sacar el balón de su campo con continuas pérdidas ante un adversario que apenas pasaba apuros para defender. Y en esas, con los de José Luis Lago algo tocados, el Ávila empezó a oler sangre. Y a buscar nuevos errores que le permitieran ampliar su renta. Cissé fue el encargado de aprovecharse de esta situación anotando el 0-2 en el minuto 74.

A partir de ahí fue un querer y no poder por parte del Atlético Astorga que intentó recomponerse anímicamente. La entrada de Ceínos dio otro aire. Y el encargado de mover el árbol para despertar a sus compañeros. Parecía que la situación en cuanto a juego se equilibraba, pero otro mazazo a los 93 minutos ponía la puntilla con el tanto de Diego Lorenzo a los 93 minutos.

Dos más tarde Ceínos iba a anotar el tanto del honor en una jugada por la banda izquierda que culminaba con un preciso chut. El Astorga incluso dispuso de una más, pero no pudo acortar una derrota que no fue tan merecida para los locales.