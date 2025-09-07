«El punto demuestra que vamos por buen camino»

El entrenador culturalista resaltó el trabajo de los suyos tras sumar la Cultural su primer punto de la temporada. «Valoro el empate porque hemos empezado a sumar y lo hicimos ante un buen equipo haciendo un gran partido, con buen juego en varias fases del duelo. Esto nos viene bien en lo anímico», señala.

Llona señala que «planteamos un partido para ser reconocibles, dando un paso más en fases en las que estábamos fallando antes. Tuvimos desajustes en jugadas de estrategia y el error del mano a mano, pero fuimos valientes, defendimos muy bien y con balón nos soltamos, se vio lo que podemos generar y eso me alegra porque hasta ahora no habíamos dado ese paso adelante. Tener toda la plantilla completa nos da ese plus para poder plantear los partidos y aguantar los 90 minutos. En ataque nos faltó pausa, mejoramos en la segunda mitad, pero llegará en cuanto vayamos cogiendo más confianza. Con la entrada de Jordi quisimos más velocidad por banda y si hubiéramos tenido más paciencia con dos o tres pases quizá habríamos generado más ocasiones».

«Este empate me deja la sensación de que el equipo cree que somos capaces. Pero miro la tabla y no que quedo tranquilo. No habíamos hecho ningún punto y en el día tratamos de dar tiempo a los nuevos jugadores, pero teniendo en cuenta que hay algunos con tres o cuatro sesiones. Eso no es excusa porque debemos competir». Sobre el rival dijo que demostró «grandes capacidades y eso nos hizo estar a un gran nivel defensivo. Los porteros marcaron la diferencia porque los dos salvaron ocasiones claras. Dimos un paso adelante, pero somos conscientes de que debemos mejorar. Estamos en el camino, pero toca evolucionar».

«Miro la tabla y no estoy tranquilo, pero dimos un paso adelante en acciones donde estábamos fallando»