«Muy pocos equipos van a sumar en el Reino»

El entrenador del Leganés se lamentó de las ocasiones claras que falló su equipo tanto en la primera como en la segunda parte. «Tuvimos tres ocasiones muy claras, una de ellas fue un mano a mano, si quieres ganar los partidos tienes que sumar de tres en tres, pero puntuamos en un campo donde pocos rivales van a conseguir la victoria. No nos queda otra que seguir y trabajar porque este es el camino», dijo, al tiempo que valoró el esfuerzo de los suyos de principio a fin.

Sobre las protestas al árbitro desde el área técnica, López salió al paso recordando que «protestas siempre hay en los banquillos. El cuarto árbitro tuvo un comportamiento excelente, pero de repente vino el linier, que estaba en la otra banda, y no sé lo que ha visto. Expulsó al segundo entrenador, pero el árbitro estuvo en general bien, no influyó en el resultado».

Admitió que le gusta «mucho» la propuesta de la Cultural. «Es el primer día que les veo con atrevimiento en lo que va de Liga, juegan con ilusión y su gente les empujó mucho. Está todo tan igualado que no va a ser fácil vencer en el Reino».

«A nosotros nos urge ganar ya un partido. Son cuatro empates, pero en tres merecimos ganar, sé que no va de merecimientos, pero fue así. No estoy de acuerdo con que la Cultural acabó mejor el partido, tuvo sus momentos de apretar, pero esto es Segunda División. Somos uno de los equipos que más presionan de toda la Liga. Hay momentos en los que debes defender más de lo que quiseras. En los últimos minutos ellos estuvieron encerrados atrás y nosotros, por ocasiones, debimos sentenciar el partido», insistió el técnico del Leganés, que aprovechó también para dar gracias a la afición que se desplazó al Reino.

