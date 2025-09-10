Etapa clave, y muy vigilada, con final en El Morredero

La etapa de este miércoles de la Vuelta a España, la decimoséptima de la carrera, es una de las jornadas llamada 'monopuerto', es decir, un recorrido de 143,2 kilómetros con salida en O Barco de Valdeorras, en la provincia de Ourense, y un final en subida, esta vez en el durísimo Alto de El Morredero, de primera categoría. Una dura jornada de media montaña con un puerto final que desafía para la victoria a los escaladores. La carrera necesita volver a lo deportivo después de que la etapa 16 se viera de nuevo recortada por las manifestaciones en contra de la participación del equipo Israel Pro Tech. El colombiano Egan Bernal se llevó una etapa cuyo recorrido inicial entre Poio y Mos/Castro de Herville fue neutralizado a 8 kilómetros de meta. La clasificación general no sufrió cambios y se mantiene Jonas Vingegaard como maillot rojo de líder.

La organización de la Vuelta medita adelantar el final de etapa cinco kilómetros debido a los fuertes vientos que están azotando la línea de meta, en la que aún no han podido levantar el arco de final de etapa.

Vientos de hasta casi cincuenta kilómetros y la niebla, con lluvia incluida, han obligado a eliminar la zona VIP que estaba habilitada.

El pelotón pasa por la localidad de toreno con un grupo de escapados de doce unidades con algo más de un minuto y medio de ventaja.

Por detrás el Visma del líder marcando el paso y evitando que la ventaja sea a mayores.

Los escapados comienzan ahora poco después de las tres de la tarde la ascensión a la primera cota puntuable el alto de las Traviesas.

En la cima del morredero parece que la niebla abre un poco y todavía la opción de que la etapa finalice en la meta fijada es importante aunque todo dependerá de la climatología en los próximos minutos.

Los aficionados van llegando poco a poco a la meta de Morredero muchos de ellos con la incertidumbre de si al final los ciclistas llegarán a la cima o la etapa se recortará varios kilómetros.

A falta de 73 km la ventaja de los escapados es de 1:47

15.30. Los escapados pasan por el alto de las Traviesas con Nicolau en primera posición. El pelotón donde transita el líder lo hace a un minuto y 50 segundos.

15.46 a sesenta y cinco kilómetros de meta los escapados mantienen una ventaja de un minuto y 40 segundos con un pelotón que sigue comandado por el Visma de Vingegaard.

15.50 levanta la niebla aunque sigue soplando el aire en la zona de meta. La incertidumbre parece que se disipa para que la etapa pueda finalizar en el alto del Morredero. Empiezan a llegar los coches de los equipos.

16.58. Paso por el sprint intermedio de Almazcara. La carrera discurre con el mejor tiempo previsto que apunta a las 5 de la tarde la llegada de los primeros corredores a meta. Se mantiene la fuga de los 12 escapados con una ventaja de un minuto 40 sobre el pelotón.

16.03. La cabeza de carrera con los fugados a diez kilómetros de Ponferrada.

Concentración por Palestina

Por otro lado, cientos de manifestantes en apoyo a Palestina se concentran en la ladera de la muralla de Ponferrada.

También se están concentrando en la zona de metro trabajadores de las Brif para reivindicar sus puestos de trabajo y mejores condiciones.