Pellizzari reina en el alto del Morredero en la Vuelta Ciclista de España.

La etapa de este miércoles de la Vuelta a España, la decimoséptima de la carrera, está siendo una de las jornadas llamada 'monopuerto', es decir, un recorrido de 143,2 kilómetros con salida en O Barco de Valdeorras, en la provincia de Ourense, y un final en subida, esta vez en el durísimo Alto de El Morredero, de primera categoría.

Una dura jornada de media montaña con un puerto final que desafía para la victoria a los escaladores. La carrera necesita volver a lo deportivo después de que la etapa 16 se viera de nuevo recortada por las manifestaciones en contra de la participación del equipo Israel Pro Tech. El colombiano Egan Bernal se llevó una etapa cuyo recorrido inicial entre Poio y Mos/Castro de Herville fue neutralizado a 8 kilómetros de meta. La clasificación general no sufrió cambios y se mantiene Jonas Vingegaard como maillot rojo de líder. El temor a un corte por parte de manifestantes se ha disipado. El grupo propalestina que esperaba la ronda en el Castillo de los Templarios de Ponferrada visibilizó su lucha de forma pacífica, sin interrumpir la marcha. La Guardia Civil había reforzado con 56 agentes el operativo para evitar enfrentamientos como los producidos en días anteriores en otras etapas de la Vuelta.

Así está siendo la etapa de hoy de la Vuelta Ciclista en tiempo real

La organización de la Vuelta meditó adelantar el final de etapa cinco kilómetros debido a los fuertes vientos que están azotando la línea de meta, en la que aún no han podido levantar el arco de final de etapa.

Vientos de hasta casi cincuenta kilómetros y la niebla, con lluvia incluida, han obligado a eliminar la zona VIP que estaba habilitada.

El pelotón pasa por la localidad de toreno con un grupo de escapados de doce unidades con algo más de un minuto y medio de ventaja.

Por detrás el Visma del líder marcando el paso y evitando que la ventaja sea a mayores.

Los escapados comienzan ahora poco después de las tres de la tarde la ascensión a la primera cota puntuable el alto de las Traviesas.

En la cima del morredero parece que la niebla abre un poco y todavía la opción de que la etapa finalice en la meta fijada es importante aunque todo dependerá de la climatología en los próximos minutos.

Los aficionados van llegando poco a poco a la meta de Morredero muchos de ellos con la incertidumbre de si al final los ciclistas llegarán a la cima o la etapa se recortará varios kilómetros.

A falta de 73 km la ventaja de los escapados es de 1:47

15.30. Los escapados pasan por el alto de las Traviesas con Nicolau en primera posición. El pelotón donde transita el líder lo hace a un minuto y 50 segundos.

15.46 a sesenta y cinco kilómetros de meta los escapados mantienen una ventaja de un minuto y 40 segundos con un pelotón que sigue comandado por el Visma de Vingegaard.

15.50 levanta la niebla aunque sigue soplando el aire en la zona de meta. La incertidumbre parece que se disipa para que la etapa pueda finalizar en el alto del Morredero. Empiezan a llegar los coches de los equipos.

15.58. Paso por el sprint intermedio de Almazcara. La carrera discurre con el mejor tiempo previsto que apunta a las 5 de la tarde la llegada de los primeros corredores a meta. Se mantiene la fuga de los 12 escapados con una ventaja de un minuto 40 sobre el pelotón.

16.03. La cabeza de carrera con los fugados a diez kilómetros de Ponferrada.

16.11. Los ciclistas pasan por la zona del pantano de Bárcena. A 4 kilómetros de Ponferrada. La carrera mantiene el mejor horario previsto. El final de la etapa será en el alto del Morredero. Ya están colocando las vallas.

16.16. La cabeza de carrera entra en Ponferrada. El promedio de la etapa sigue siendo superior a los 40 kilómetros en este caso 44. Dentro del grupo de escapados cada vez con menos unidades entre los que se ha quedado esta Joel Nicolau.

16.23. La organización confirma que el final de etapa del Morredero se mantiene como estaba previsto.

16.28. A 23 kilómetros de la meta ataca Antonio Tiberi seguido de Harold Tejada.

16.37. La ventaja de la escapada es de 50 segundos al paso por San Clemente de Valdueza. Tiberi sigue primero. El pelotón de la vuelta ha a atravesado las calles de Ponferrada en el camino hacia la meta.

En el pelotón que ya está a 30 segundos de Tiberi tira el Q36.5 de Pidcock. Ataca Sergio Samitier.

El pelotón desde hace unos kilómetros comandado por el Red Bull Bora. 16.44 Escapada anulada.

16.49. Se pone a marcar el ritmo el Visma.

16.51. Comienza el ascenso del Morredero de 8,8 duros kilómetros y con rampas que llegan al 16 por ciento. Los kilómetros más duros al inicio. Y el viento soplando fuerte en la línea de meta.

16.57. Los favoritos ya toman el mando con Almeida y Vingegaard . A seis kilómetros de meta. Se va quedando Almeida. Cabeza de carrera con Vingegaard, Hindley, Riccitello y Pidcock. A cinco kilómetros y medio de meta. Logra contactar con ellos Almeida.

Grupo de seis de cabeza con Vingegaard, Almeida, Pellizzari, Pidcock, Hindley y Rizzitello.

17.10. Ataca Pellizzari a 3,5 kilómetros de meta. Se va por el Pidcock y Hindley. Pellizzari toma ventaja. Atrás no responden. Sufre Almeida.

Pellizzari lanzado a por el triunfo. Saca ya 25 segundos.

Concentración por Palestina

Por otro lado, un grupo de manifestantes en apoyo a Palestina se concentran en la ladera de la muralla de Ponferrada.

También se están concentrando en la zona de metro trabajadores de las Brif para reivindicar sus puestos de trabajo y mejores condiciones.