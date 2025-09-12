La Virgen se pone a prueba frente al candidato Guijuelo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los equipos leoneses que militan en el grupo octavo de la Tercera División afrontan la segunda jornada de la competición regular con partidos de contrastes al medirse dos de ellos a un equipo descendido y otro ascendido de la campaña anterior.

Así, La Virgen ejercerá este sábado (17.30 horas) de anfitrión en su feudo de Los Dominicos del Guijuelo charro, equipo que la temporada pasada militaba en el Segunda Federación y se perfila como uno de los claros candidatos a luchar por el ascenso directo, en un encuentro que servirá para calibrar sus aspiraciones, mientras el Atlético Mansillés recibirá al Unionistas de Salamanca B. unm debutante en la categoría tras conseguir el ascenso la campaña pasada en su feudo de La Caldera, con el objetivo de hacer de su campo un fortín desde su primera comparecencia.

El Júpiter Leonés se desplaza a terrirorio salmantino para enfrentarse este domingo (18.00 horas) al Santa Marta buscando sumar sus primeros tres puntos de la temporada y enmedar su derrota incial frente a La Virgen (0-1) en el derbi provincial de la primera jornada, mientras el Atlético Bembibre, que arañó un punto ante el Almazán a domicilio (1-1), recibe este domingo (19.00 horas) al CDF Mojados vallisoletano en un encuentro en el que los dirigidos por Manolo Pérez tratarán de hacer bueno el punto conseguido en tierras sorianas con una victoria que corrobore su buen inicio de competición regular esta temporada.