«Lucas Ribeiro puede jugar en cualquier posición de ataque»

Raúl Llona aspira a ver a su equipo «reconocible» frente al líder, el Racing Santander, después de la pobre imagen ofrecida en El Plantío frente al Burgos CF, condicionada por la temprana expulsión de Selu Diallo, y en El Molinón ante el Real Sporting.

Entre las cualidades que empieza a pesar de haber arrancado con tan solo un punto en los cuatro encuentros disputados valora que están dando, afirma, «pasos importantes jornada tras jornada para llegar a lo que queremos ser", con un apartado especial en defensa donde ve a sus jugadores «solidarios y mostrando una gran intensidad", aunque con el debe de mejorar con balón, fundamentalmente, «en ese último cuarto de campo».

Sobre las nuevas incorporaciones considera que «la adaptación de todos está siendo buena y para los nuevos es importante poder integrarse bien» y tan solo espera que «cojan las rutinas y se encuentren mejor de cara a la competición».

Entre los refuerzos el último en llegar a la Cultural, el mediapunta brasileño Lucas Ribeiro (dorsal 15) que podría ya debutar en El Sardinero cree que es un jugador «de mucha calidad en el manejo de la pierna izquierda y que puede adaptarse en cualquiera de las posiciones de la punta de ataque».