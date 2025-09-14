Sigue en directo el partido Racing de Santander-Cultural, minuto a minuto
Racing de Santander
Canales (69')
En directo
1
4
Cultural
Roger Hinojo (7'), Chacón (25'), Sobrino (39'), Collado (57')
Tres cambios en la Cultural
La Cultural falla el quinto gol
Thiago Ojeda remata con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho, pero el balón se va fuera por poco.
GOL DEL RACING
1-4: Peio Canales desde fuera del área bate a Badía.
Rodri es atendido
El capitán culturalista ya está listo de nuevo.
Ataques locales sin ideas
Los de casa llevan el dominio, pero la Cultural tapa bien por medio de Rodri Suárez.
Cambio en el equipo local
Se va Pablo Ramón y entra Javi Castro.
Partido de ida y vuelta
El Racing busca un mejor marcador y la Cultural sale muy suelta a por el quinto.
Thiego Ojeda, a punto del quinto gol
El equipo leonés no levanta el pie del acelerador. Thiago Ojeda, a punto de hacer el quinto gol.
La Cultural es un ciclón!!!
El Racing totalmente desarbolado por el equipo leonés.
GOOOOOOOOOOL DE COLLADO, EL CUARTO PARA LA CULTURAL!!!
0-4: Diego Collado anota el cuarto gol para la Cultural, tras asistencia de Chacón.
Cambio en la Cultural
Se va Pibe con cartulina amarilla y entra al campo Collado.
Soberbio paradón de Badía
Clément Michelin remata y despeja el portero de la Cultural Badía.
Contra culturalista en fuera de juego
El equipo leonés corre por medio de Chacón, que se la pone a Sobrino, pero en fuera de juego.
El Racing arranca la segunda parte con ataques continuos
El cuadro local pretende recortar distancias en el marcador.
La Cultural parte la segunda mitad muy intensa
El equipo leonés, muy bien posicionada en el campo.
Comienza la segunda parte con 3 cambios en el Racing
El balón ya está en juego con un nuevo Racing de Santander con 3 sustituciones. Entra al campo Marco Sangalli sustituyendo a Manu Hernando. Jeremy Arévalo sustituyendo a Yeray Cabanzón. Entra al campo Facundo González sustituyendo a Iñigo Vicente.
Final de la primera parte
El colegiado pita el final del primer acto con 0-3 para la Cultural en El Sardinero. Esta Cultural es otra.
3 minutos de prolongación
El árbitro añade tres minutos al tiempo reglamentario.
El Racing busca recortar distancias
Andrés Martín se queda sin ángulo en el remate.
GOOOOOOOOOOL DE SOBRINO PARA LA CULTURAL!!!
0-3: Rubén Sobrino remata a la red el tercer gol para la Cultural a pase de Iván Calero.
La Cultural con la línea defensiva muy adelantada
El equipo leonés achica los espacios.
Peligro sobre Édgar Badía
El local Clément Michelin dispara muy alto
Media hora de juego
El equipo leonés se defiende muy bien.
La afición culturalista se lo pasa en grande
La hinchada culturalista en un número de un millar y medio anima con todas las ganas en El Sardinero.
GOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL DE CHACÓN!!!
0-2: Chacón remata de cabeza un servicio de Pibe.
El equipo leonés sale muy bien a la contra
Chacón dispara tras recibir de Thiago Ojeda y detiene el meta local Ezkieta.
El Racing domina
El equipo cántabro domina el partido, pero la Cultural se defiende muy bien.
Badía otra vez efectivo
Andrés Martín dispara y despeja Badía a córner.
El portero culturalista Badía detiene
Yeray Cabanzón pone el balón en el área, pero no encuentra rematador y se queda con el esférico el meta culturalista.
La Cultural sufre atrás
El Racing ataca continuamente sobre la portería de Édgar Badía.
Fuera de juego del Racing de Santander. Jokin Ezkieta intentó un pase en profundidad, pero Asier Villalibre estaba en posición antirreglamentaria.
GOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL DE ROGER HINOJO!!!
0-1: Roger Hinojo roba el balón y cierra la acción con el primer gol culturalista, tras asistencia perfecta de Rubén Sobrino.
Él local Íñigo Vicente lleva peligro
Entre Íñigo Vicente y Canales, los jugones del Racing de Santander, mueven el balón por los locales.
La Cultural ya se queda con el balón por medio de Selu Diallo
El todoterreno culturalista trata de apoderarse del balón y jugarlo.
Arranca el partido en El Sardinero
Se mueve el balón en El Sardinero por medio del Racing.
LA PREVIA
Racing Santander - Cultural Leonesa en directo | LaLiga Hypermotion hoy en vivo. Los cántabros, líderes y en plena racha, reciben a una Cultural que ocupa la posición de colista en la tabla, pero con el afán de dar la sorpresa con una alineación basada en el 4-2-3-1, con Selu Diallo como hombre fuerte en el centro del campo y con Rubén Sobrino en la punta de ataque. El Sardinero, lleno hasta la bandera, con un millar y medio de culturalistas en las gradas. Los de José Alberto, con trece goles a favor en cuatro partidos de Liga disputados, se miden a una Cultural que llega con otra plantilla diferente a la que inició el campeonato.
ALINEACIONES:
RACING DE SANTANDER: Ezkieta, Clément Michelin, Manu Hernando, Pablo Ramón, Salinas, Peio Canales, Puerta, Yeray Cabanzón, Andrés Martín, Íñigo Vicente y Villalibre.
SUPLENTES: Andreev, Javi Castro, Facu González, Mario García, Mantilla, Martínez, Aldasoro, Sainz-Maza, Suleiman, Jeremy y Sangalli.
CULTURAL: Edgar Badía; Iván Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda Bicho; Diallo, Pibe, Luis Chacón; y Sobrino.
SUPLENTES: Rafús, Bañuz, Víctor García, Larios, Fornos, Lucas Ribeiro, Toca, Yayo, Diego Collado, Mboula, Paraschiv y Paco Cortés.
ÁRBITRO: Sergiu Claudiu Muresan Muresan (Comité Valenciano).