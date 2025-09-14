Sigue en directo el partido Racing de Santander-Cultural, minuto a minuto

71' Tres cambios en la Cultural 17:49 14/09/2025 17:49 14/09/2025

La Cultural falla el quinto gol 17:46 14/09/2025 17:49 14/09/2025 Thiago Ojeda remata con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho, pero el balón se va fuera por poco.

69' GOL DEL RACING 17:45 14/09/2025 17:46 14/09/2025 1-4: Peio Canales desde fuera del área bate a Badía.

68' Rodri es atendido 17:44 14/09/2025 17:44 14/09/2025 El capitán culturalista ya está listo de nuevo.

66' Ataques locales sin ideas 17:43 14/09/2025 17:43 14/09/2025 Los de casa llevan el dominio, pero la Cultural tapa bien por medio de Rodri Suárez.

63' Cambio en el equipo local 17:42 14/09/2025 17:42 14/09/2025 Se va Pablo Ramón y entra Javi Castro.

63' Partido de ida y vuelta 17:40 14/09/2025 17:40 14/09/2025 El Racing busca un mejor marcador y la Cultural sale muy suelta a por el quinto.

60' Thiego Ojeda, a punto del quinto gol 17:36 14/09/2025 17:36 14/09/2025 El equipo leonés no levanta el pie del acelerador. Thiago Ojeda, a punto de hacer el quinto gol.

59' La Cultural es un ciclón!!! 17:35 14/09/2025 17:35 14/09/2025 El Racing totalmente desarbolado por el equipo leonés.

57' GOOOOOOOOOOL DE COLLADO, EL CUARTO PARA LA CULTURAL!!! 17:35 14/09/2025 17:35 14/09/2025 0-4: Diego Collado anota el cuarto gol para la Cultural, tras asistencia de Chacón.

55' Cambio en la Cultural 17:30 14/09/2025 17:31 14/09/2025 Se va Pibe con cartulina amarilla y entra al campo Collado.

52' Soberbio paradón de Badía 17:30 14/09/2025 17:30 14/09/2025 Clément Michelin remata y despeja el portero de la Cultural Badía.

50' Contra culturalista en fuera de juego 17:27 14/09/2025 17:27 14/09/2025 El equipo leonés corre por medio de Chacón, que se la pone a Sobrino, pero en fuera de juego.

49' El Racing arranca la segunda parte con ataques continuos 17:26 14/09/2025 17:26 14/09/2025 El cuadro local pretende recortar distancias en el marcador.

48' La Cultural parte la segunda mitad muy intensa 17:24 14/09/2025 17:24 14/09/2025 El equipo leonés, muy bien posicionada en el campo.

46' Comienza la segunda parte con 3 cambios en el Racing 17:23 14/09/2025 17:23 14/09/2025 El balón ya está en juego con un nuevo Racing de Santander con 3 sustituciones. Entra al campo Marco Sangalli sustituyendo a Manu Hernando. Jeremy Arévalo sustituyendo a Yeray Cabanzón. Entra al campo Facundo González sustituyendo a Iñigo Vicente.

45+3' Final de la primera parte 17:04 14/09/2025 17:04 14/09/2025 El colegiado pita el final del primer acto con 0-3 para la Cultural en El Sardinero. Esta Cultural es otra.

45 3 minutos de prolongación 17:00 14/09/2025 17:03 14/09/2025 El árbitro añade tres minutos al tiempo reglamentario.

43' El Racing busca recortar distancias 17:00 14/09/2025 17:00 14/09/2025 Andrés Martín se queda sin ángulo en el remate.

39' GOOOOOOOOOOL DE SOBRINO PARA LA CULTURAL!!! 16:56 14/09/2025 17:00 14/09/2025 0-3: Rubén Sobrino remata a la red el tercer gol para la Cultural a pase de Iván Calero.

34' La Cultural con la línea defensiva muy adelantada 16:50 14/09/2025 16:50 14/09/2025 El equipo leonés achica los espacios.

32' Peligro sobre Édgar Badía 16:49 14/09/2025 16:49 14/09/2025 El local Clément Michelin dispara muy alto

30' Media hora de juego 16:47 14/09/2025 16:47 14/09/2025 El equipo leonés se defiende muy bien.

27' La afición culturalista se lo pasa en grande 16:42 14/09/2025 16:42 14/09/2025 La hinchada culturalista en un número de un millar y medio anima con todas las ganas en El Sardinero.

25' GOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL DE CHACÓN!!! 16:41 14/09/2025 16:47 14/09/2025 0-2: Chacón remata de cabeza un servicio de Pibe.

25' El equipo leonés sale muy bien a la contra 16:39 14/09/2025 16:39 14/09/2025 Chacón dispara tras recibir de Thiago Ojeda y detiene el meta local Ezkieta.

21' El Racing domina 16:36 14/09/2025 16:36 14/09/2025 El equipo cántabro domina el partido, pero la Cultural se defiende muy bien.

19' Badía otra vez efectivo 16:35 14/09/2025 16:35 14/09/2025 Andrés Martín dispara y despeja Badía a córner.

16' El portero culturalista Badía detiene 16:35 14/09/2025 16:47 14/09/2025 Yeray Cabanzón pone el balón en el área, pero no encuentra rematador y se queda con el esférico el meta culturalista.

12' La Cultural sufre atrás 16:33 14/09/2025 16:33 14/09/2025 El Racing ataca continuamente sobre la portería de Édgar Badía.

8' 16:25 14/09/2025 16:47 14/09/2025 Fuera de juego del Racing de Santander. Jokin Ezkieta intentó un pase en profundidad, pero Asier Villalibre estaba en posición antirreglamentaria.

7' GOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL DE ROGER HINOJO!!! 16:23 14/09/2025 17:00 14/09/2025 0-1: Roger Hinojo roba el balón y cierra la acción con el primer gol culturalista, tras asistencia perfecta de Rubén Sobrino.

2' Él local Íñigo Vicente lleva peligro 16:19 14/09/2025 16:19 14/09/2025 Entre Íñigo Vicente y Canales, los jugones del Racing de Santander, mueven el balón por los locales.

1' La Cultural ya se queda con el balón por medio de Selu Diallo 16:17 14/09/2025 16:47 14/09/2025 El todoterreno culturalista trata de apoderarse del balón y jugarlo.

1' Arranca el partido en El Sardinero 16:14 14/09/2025 16:16 14/09/2025 Se mueve el balón en El Sardinero por medio del Racing.

LA PREVIA 16:09 14/09/2025 16:14 14/09/2025 Racing Santander - Cultural Leonesa en directo | LaLiga Hypermotion hoy en vivo. Los cántabros, líderes y en plena racha, reciben a una Cultural que ocupa la posición de colista en la tabla, pero con el afán de dar la sorpresa con una alineación basada en el 4-2-3-1, con Selu Diallo como hombre fuerte en el centro del campo y con Rubén Sobrino en la punta de ataque. El Sardinero, lleno hasta la bandera, con un millar y medio de culturalistas en las gradas. Los de José Alberto, con trece goles a favor en cuatro partidos de Liga disputados, se miden a una Cultural que llega con otra plantilla diferente a la que inició el campeonato.