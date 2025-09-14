Diario de León

Sigue en directo el partido Racing de Santander-Cultural, minuto a minuto

Real Racing Club de Santander

Racing de Santander

Canales (69')

En directo

1

4

Cultural

Cultural

Roger Hinojo (7'), Chacón (25'), Sobrino (39'), Collado (57')

Sergiu Claudiu Muresan Muresan (Comité Valenciano)

Ángel Fraguas
Publicado por
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

Tres cambios en la Cultural

La Cultural falla el quinto gol

Thiago Ojeda remata con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho, pero el balón se va fuera por poco.

GOL DEL RACING

1-4: Peio Canales desde fuera del área bate a Badía.

Rodri es atendido

El capitán culturalista ya está listo de nuevo.

Ataques locales sin ideas

Los de casa llevan el dominio, pero la Cultural tapa bien por medio de Rodri Suárez.

Cambio en el equipo local

Se va Pablo Ramón y entra Javi Castro.

Partido de ida y vuelta

El Racing busca un mejor marcador y la Cultural sale muy suelta a por el quinto.

Thiego Ojeda, a punto del quinto gol

El equipo leonés no levanta el pie del acelerador. Thiago Ojeda, a punto de hacer el quinto gol.

La Cultural es un ciclón!!!

El Racing totalmente desarbolado por el equipo leonés.

GOOOOOOOOOOL DE COLLADO, EL CUARTO PARA LA CULTURAL!!!

0-4: Diego Collado anota el cuarto gol para la Cultural, tras asistencia de Chacón.

Cambio en la Cultural

Se va Pibe con cartulina amarilla y entra al campo Collado.

Soberbio paradón de Badía 

Clément Michelin remata y despeja el portero de la Cultural Badía.

Contra culturalista en fuera de juego

El equipo leonés corre por medio de Chacón, que se la pone a Sobrino, pero en fuera de juego.

El Racing arranca la segunda parte con ataques continuos

El cuadro local pretende recortar distancias en el marcador.

La Cultural parte la segunda mitad muy intensa

El equipo leonés, muy bien posicionada en el campo.

Comienza la segunda parte con 3 cambios en el Racing

El balón ya está en juego con un nuevo Racing de Santander con 3 sustituciones. Entra al campo Marco Sangalli sustituyendo a Manu Hernando. Jeremy Arévalo sustituyendo a Yeray Cabanzón. Entra al campo Facundo González sustituyendo a Iñigo Vicente.

Final de la primera parte 

El colegiado pita el final del primer acto con 0-3 para la Cultural en El Sardinero. Esta Cultural es otra.

3 minutos de prolongación

El árbitro añade tres minutos al tiempo reglamentario.

El Racing busca recortar distancias

Andrés Martín se queda sin ángulo en el remate.

GOOOOOOOOOOL DE SOBRINO PARA LA CULTURAL!!!

0-3: Rubén Sobrino remata a la red el tercer gol para la Cultural a pase de Iván Calero.

La Cultural con la línea defensiva muy adelantada

El equipo leonés achica los espacios.

Peligro sobre Édgar Badía

El local Clément Michelin dispara muy alto

Media hora de juego

El equipo leonés se defiende muy bien.

La afición culturalista se lo pasa en grande

La hinchada culturalista en un número de un millar y medio anima con todas las ganas en El Sardinero.

GOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL DE CHACÓN!!!

0-2: Chacón remata de cabeza un servicio de Pibe. 

El equipo leonés sale muy bien a la contra

Chacón dispara tras recibir de Thiago Ojeda y detiene el meta local Ezkieta.

El Racing domina

El equipo cántabro domina el partido, pero la Cultural se defiende muy bien.

Badía otra vez efectivo

Andrés Martín dispara y despeja Badía a córner.

El portero culturalista Badía detiene

Yeray Cabanzón pone el balón en el área, pero no encuentra rematador y se queda con el esférico el meta culturalista.

La Cultural sufre atrás

El Racing ataca continuamente sobre la portería de Édgar Badía.

Fuera de juego del Racing de Santander. Jokin Ezkieta intentó un pase en profundidad, pero Asier Villalibre estaba en posición antirreglamentaria.

GOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL DE ROGER HINOJO!!!

0-1: Roger Hinojo roba el balón y cierra la acción con el primer gol culturalista, tras asistencia perfecta de Rubén Sobrino. 

Él local Íñigo Vicente lleva peligro

Entre Íñigo Vicente y Canales, los jugones del Racing de Santander, mueven el balón por los locales.

La Cultural ya se queda con el balón por medio de Selu Diallo

El todoterreno culturalista trata de apoderarse del balón y jugarlo.

Arranca el partido en El Sardinero

Se mueve el balón en El Sardinero por medio del Racing.

LA PREVIA

Racing Santander - Cultural Leonesa en directo | LaLiga Hypermotion hoy en vivo. Los cántabros, líderes y en plena racha, reciben a una Cultural que ocupa la posición de colista en la tabla, pero con el afán de dar la sorpresa con una alineación basada en el 4-2-3-1, con Selu Diallo como hombre fuerte en el centro del campo y con Rubén Sobrino en la punta de ataque. El Sardinero, lleno hasta la bandera, con un millar y medio de culturalistas en las gradas. Los de José Alberto, con trece goles a favor en cuatro partidos de Liga disputados, se miden a una Cultural que llega con otra plantilla diferente a la que inició el campeonato.

ALINEACIONES:

RACING DE SANTANDER: Ezkieta, Clément Michelin, Manu Hernando, Pablo Ramón, Salinas, Peio Canales, Puerta, Yeray Cabanzón, Andrés Martín, Íñigo Vicente y Villalibre.
SUPLENTES: Andreev, Javi Castro, Facu González, Mario García, Mantilla, Martínez, Aldasoro, Sainz-Maza, Suleiman, Jeremy y Sangalli.

​CULTURAL: Edgar Badía; Iván Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda Bicho; Diallo, Pibe, Luis Chacón; y Sobrino.
SUPLENTES: Rafús, Bañuz, Víctor García, Larios, Fornos, Lucas Ribeiro, Toca, Yayo, Diego Collado, Mboula, Paraschiv y Paco Cortés.

ÁRBITRO: Sergiu Claudiu Muresan Muresan (Comité Valenciano).

tracking