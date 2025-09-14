Las fotos del Torneo de Golf Diario de León-El Inversor Inquieto

El torneo de golf Diario de León-El Inversor Inquieto, organizado por Diario de León y El Inversor Inquieto con el patrocinio de E. Leclerc, Geoxa, Lexus León y Grupo Hosteleón y la colaboración de Olite Prieto Joyeros, Viajes Leontur, Coral Golf, Marcela Brasa Vinos, Barceló León Conde Luna, Hotel Ancares (Balboa) y León Golf, entra este domingo en su máximo esplendor gracias al Pro-Am, que disputan cerca de un centenar de jugadores de los que 21 son profesionales. Un broche de oro a tres jornadas de máxima competición merced a una de las citas más esperadas en el calendario anual de León Golf