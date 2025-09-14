Remontada histórica de la Cultural de baloncesto ante el Valladolid.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cultural de Baloncesto se impuso al CBC Valladolid (96-87) en la primera jornada de la Copa de España. Un partido que no empezó nada bien para los leoneses, que se vieron sorprendidos por su rival en los primeros minutos tras un primer cuarto que terminaba 13-29. Marcador y sensaciones que no mejoraron antes del descanso (34-52).

La solvencia de los vallisoletanos en ambas áreas impedía la reacción local. Sin embargo, la resurrección culturalista comenzó a fraguarse tras un imperial tercer cuarto en el que Hayman ponía las espadas en todo lo alto gracias a sus triples. Con empate en el luminoso (66-66) daba comienzo un último cuarto de pura batalla que se decantó en favor de los de Luis Castillo.