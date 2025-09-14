El Atlético Astorga aguanta, pero cae en la recta final

Publicado por Roberto Fernández Salamanca Creado: Actualizado:

SALAMANCA CF UDS 2

Leo Mendes; Parra (Marotías, min 70), Casado, Murua, Souley (Pulpón, min 58); Lara (Javi Delgado, min 70), Cristeto; Abraham (Dani Hernández, min 58), Mancebo, Tomi (Aimar, min 58); y Servetti.

ATLÉTICO ASTORGA 0

Martín Cascajo; Pedro Augusto; Jesu, Manso, Dani Ceinos (Adri Álvarez, min 58); Aleixo Cabral (Nistal, min 58), Canito (David Álvarez, min 85), Albertín, Jorge Selles; Ayoub (Ribeiro, min 85) y Mario (Cervero, min 71).

Goles: 1-0, min 79: Servetti; 2-0, min 93: Servetti. Árbitro: Oihan Aberrieta. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Casado, Souley y Dani Hernández, y a los visitantes Jesu y Manso. Incidencias: Anexos estadio Helmántico, con asistencia de un buen números de espectadores que animaron a sus respectivos equipos desde las gradas.

El Atlético Astorga perdió en el tramo final de la segunda parte ante el Salamanca UDS por 2-0, gracias a un doblete de Servetti, en un partido donde los dos porteros fueron los grandes protagonistas con sus paradas, pero la mejor pegada de los charros en la parte decisiva del encuentro evitó que los maragatos lograran puntuar en el estadio Helmántico, que lo merecieron por su gran juego.