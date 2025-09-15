Un estreno goleador con sabor amargo para el jugador de la Ponferradina Andoni López

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Ya se había convertido casi en una apuesta. ¿Cuándo marcará un gol Andoni con la Deportiva? En las dos pasadas temporadas, que eran hasta ahora en las que el defensa de Barakaldo había pertenecido a la Ponferradina, la mayor parte de sus compañeros de plantel habían visto puerta, pero él no. Había tenido sus ocasiones, pero nada. Sin embargo, en A Malata, en el inicio de su 3ª campaña como blanquiazul, una acción empezada por él y que siguió con un pase espectacular de Keita, acabó con el remate cruzado a las mallas del propio Andoni. Era su 60º encuentro con la camiseta del conjunto ponferradino. Pero la alegría no fue completa. La derrota del equipo empañó su logro: «Estoy contento con el gol, pero no con el resultado. Era un partido importante contra un trasatlántico de la categoría y nos vamos con un resultado malo. Creo que el equipo estaba bien, haciendo un buen encuentro, y se puso por delante, pero si queremos pelear por estar arriba en la clasificación, no podemos dejar escapar los puntos de esta forma».

SELECTO CLUB

Andoni López Saratxo es el 10º futbolista de campo (no se cuentan porteros) de la historia de la Deportiva que más encuentros ha estado sin lograr un gol. Por delante del barakaldés sólo están Raúl Blanco (114 partidos), Javi Carpio (93), Adelmo García (88), David Malo (79), Juande Prados (79), José Díez (73), José Gago (65), Iván Candela (64) y Piepas (62). Con el gol convertido en Ferrol ya abandona este selecto grupo.