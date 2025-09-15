El hongo lleva a la Cultural a la Universidad

Un hongo ha invadido la hierba natural del campo de entrenamiento de la Cultural del Área Deportiva de Puente Castro, como adelantó Diario de León en su edición del lunes 1 de septiembre cuando el equipo dirigido por Llona tuvo que realizar la sesión de entrenamiento en el terreno de juego de Santovenia de la Valdoncina. Su mal estado provoca malos gestos en los jugadores, aumentando las posibilidades de lesión. Al verse afectada por un hongo la instalación municipal durante un tiempo indeterminado, el primer equipo culturalista tiene a su disposición, tras un acuerdo con la Universidad de León, el campo de fútbol de césped natural con el que cuenta el complejo universitario en el Campus de Vegazana, en sus pistas de atletismo. Esta semana la Cultural se ejercitará en dicho terreno universitario en las sesiones del jueves y viernes desde las once de la mañana, mientras que el miércoles realizará la sesión en el estadio Reino de León, antes de acometer el sábado el partido correspondiente a la sexta jornada de Liga de Segunda División frente al Castellón, a partir de las 16.15 horas en el municipal leonés.

Desde el club culturalista se asegura que ya se está llevando a cabo un tratamiento específico con el objetivo de devolver el césped del Área Deportiva de Puente Castro a su mejor estado lo antes posible. Este viernes ya se pudo ver a distintos operarios trabajando en el campo municipal. El hongo apareció en la última semana de agosto. El tratamiento ya se ha iniciado para que se resuelva el problema lo antes posible. Se espera que la semana que viene ya tenga un mejor aspecto.

LA CANTERA, PERJUDICADA

El hongo que sufre el césped natural del campo del Área Deportiva de Puente Castro afecta también al fútbol base de la Cultural. El filial Júpiter Leonés ya tiene condedido por parte de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol disputar su próximo partido como local ante el Atlético Bembibre, correspondiente a la tercera jornada, en el campo de fútbol de Santa María del Páramo, el domingo 21 de septiembre a partir de las 12.00 horas.

El Juvenil A de la Cultural, que aspira como cada temporada a subir a División de Honor, tendrá que jugar sus partidos como local en el campo sintético de reducidas dimensiones del Área Deportiva, como ya sucedió este pasado sábado en el estreno liguero en la categoría Nacional Juvenil ante el Puente Castro, con resultado final de 3-1 favorable a los culturalistas.

