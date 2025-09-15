El presidente Iván Farelo da la salida al Bierzo y Laciana

Publicado por Manolo Macías Ponferrada Creado: Actualizado:

La Delegación de Fútbol Bierzo y Laciana convocó a todos los clubes para programar los partidos de la temporada 2025-2026 en horarios de jornadas y días de juego. El presidente Iván Farelo también informó del nuevo horario de oficina, que será de lunes a viernes en horario de mañana de 8.00 a 15.00 horas. De martes a jueves atenderán también por la tarde en horario de 17.00h a 20.00 horas. El inicio de la temporada será los días 21, 27 y 28 de septiembre. La última incorporación de clubes, el 12 de octubre.