El Castellón, próximo rival de la Cultural, se queda sin entrenador

El Castellón ha destituido al técnico neerlandés Johan Plat tras el mal arranque liguero del equipo, según confirmó este martes la entidad albinegra en un comunicado. Después de los cinco primeros encuentros en LaLiga Hypermotion, el conjunto 'orellut' ha sumado dos puntos y es antepenúltimo, por lo que se encuentra en zona de descenso.

El conjunto castellonense será el próximo en visitar a la Cultural en el Reino de León. En concreto, lo hará este sábado desde las 16.15 horas. Los de Llona sumaron su primera victoria el pasado domingo en Santander tras derrotar al Racing 2-4. Ahora confían en estrenarse venciendo en su casa.

Pablo Hernández se convierte en el sustituto de forma interina y se sentará en el banquillo del Reino este sábado.