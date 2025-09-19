La Cultural abre su Liga frente al Castellón

La Cultural juega este sábado el partido de la ratificación frente al CD Castellón, a partir de las 16.15 horas en el Reino de León. El equipo leonés pretende aprovechar la inercia que puede producirle haber sumado la primera victoria en Liga, además ante el líder, el Racing de Santander en El Sardinero. El equipo castellonense se presenta con cambio en el banquillo, con la presencia de Pablo Hernández.

El plan de Llona de repetir el once inicial que tan buen resultado le dio en Santander tiene que variarlo debido a la lesión del central Barzic, que abre una doble alternativa para cubrir su baja, la vuelta a la titularidad de Quique Fornos o decantarse por del debut del portugués Tomás Ribeiro. El exjugador del Farense, llegado a la disciplina del conjunto leonés fuera del plazo del mercado al encontrarse sin equipo, tan solo ha realizado las sesiones preparatorias de esta semana, aunque podría estar en disposición de formar pareja, si así lo estima oportuno, en el centro de la defensa con Rodri Suárez.

Esta sería la única novedad para un partido donde los locales quieren estrenar su casillero también de victorias en el Reino de León y ampliar la racha de dos duelos sin conocer la derrota, antes de visitar en el encuentro de rivalidad autonómica al Real Valladolid.

El Castellón, por su parte, espera que la destitución esta semana de Johan Plat y la llegada a su banquillo, aunque sea de momento de forma interina, del exjugador internacional Pablo Hernández, sirva de revulsivo para sumar la primera victoria de la temporada.

El agónico empate logrado ante el Ceuta en la pasada jornada ni le valió a Plat para salvar el cargo ni al equipo para salir de la zona de descenso, dado que es antepenúltimo con solo dos puntos tras cinco partidos disputados.

En su primer once, Pablo Hernández podría recuperar a futbolistas como Alberto Jiménez en la defensa, además del doble pivote en el centro del campo, que podrían ocuparlos el ex de la SD Ponferradina Doué y el exculturalista Barri. Pese al cambio de inquilino en el banquillo se espera que el Castellón siga con la idea de llevar la iniciativa, tener el dominio del balón y jugar en campo rival. También, que mantenga la presión alta. Ya se verá ante una Cultural crecida.