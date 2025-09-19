Pablo Hernández: «Quiero ser dominador del partido y sé la responsabilidad que tengo»

Ante la Cultural, debutará en el banquillo del CD Castellón, en su primera experiencia como entrenador de un equipo profesional, Pablo Hernández, quien reconoció que «es una oportunidad increíble» para él.

Tras la destitución esta semana del técnico neerlandés Johan Plat, el exfutbolista internacional se ha hecho cargo de forma interina del primer equipo castellonense, al que dirigirá este sábado en la visita a León. «No sé si voy a estar un partido o diez, es algo que no me quita el pensamiento. Tengo que pensar en el partido de este sábado. Estoy centrado en que reciban mi idea, intentar trabajar con ellos en lo que busca mi equipo», explica.

Pablo asegura que «es un honor y un orgullo» dirigir al club que le formó como futbolista. «Sé lo que significa el escudo del Castellón y lo que conlleva esta camiseta. Para mí es una gran responsabilidad», recalca.

El nuevo técnico comenta que va a buscar que se vea un equipo «con identidad, personalidad, que quiere jugar y que quiere ser dominador del partido» y añade que ha tratado con los futbolistas aspectos que ayuden a conseguir la primera victoria. «He intentado en el terreno de juego y en vídeos algunos matices que se pueden llevar a cabo para mejorar", reconoce.