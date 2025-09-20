La Cultural fue un juguete en manos del Castellón

La Cultural sólo fue un simple juguete en manos del CD Castellón, una semana después de que deslumbrara ante el Racing de Santander en El Sardinero. Un equipo que salió dormido y que pagó muy caro una ve más su escasa intensidad en la primera fase del choque, con dos goles, uno de Cala y otro del exculturalista Barri cuando apenas se habían cumplido los 10 minutos de juego. Un equipo de Llona muy ramplón y sin saber leer el encuentro que estaba acometiendo un Castellón dirigido por un novato en estas lides, Pablo Hernández. Después, como siempre, el cuadro del Reino intentó remediarlo, pero tarde, mal y a la postre nunca. Tres puntos que se van ante un rival directo por la salvación en la categoría, el CD Castellón.

El equipo leonés partió ante el Castellón con el mismo equipo que venció con contundencia al entonces líder Racing de Santander en El Sardinero (2-4), con la única excepción de Matía Barzic, lesionado, que le suplió Quique Fornos, que también muy pronto, en el minuto 12, tuvo que dejar su puesto para que entrara en su lugar el portugués Tomás Ribeiro, la última adquisición culturalista en el mercado de verano, procedente del paro. Su último club había sido el luso del Farense.

El equipo castellonense salió al campo con la idea de tomar la posesión. Y así fue. Muy pronto crearon mucho peligro el danés Jakobsen y el exculturalista Diego Barri. De no ser por las excelentes intervenciones de Badía se hubieran adelantado muy pronto en el marcador. Aún así, el ataque visitante siguió produciéndose, hasta que Cala inauguró el marcador para el cuadro visitante y dos minutos después, en el 10, lo incrementó Barri con el 0-2.

El conjunto del Reino lo notó y lo acusó su juego trenzado y combinativo que mostró en Santander. El bloque castellonense continuó desarrollando su papel. Incluso anotó el tercer tanto por medio de Cipenga, que aprovechó el despiste culturalista atrás para marcar. Sin embargo, la colegiada Marta Huerta de Aza señaló posición antirreglamentaria del delantero danés Jakobsen en el comienzo de la jugada.

Con un quiero y no puedo de la Cultural concluyeron los primeros cuarenta y cinco minutos.

Ya en el segundo acto, los de Llona saltaron con el propósito de dar una marcha más al partido. Presionaron al rival, le atosigaron en cada una de las zonas del campo, pero el tanto no llegaba. Entonces hizo tres cambios el técnico riojano Llona, con Maboula, Paco Cortés y Manu Justo para dar más poder ofensivo a su equipo. Enseguida anotó el gol que reducía las ventajas Manu Justo desde dentro del área, en una diana de listo.

El empate parecía que estaba al alcance de los de casa, pero de nuevo el Castellón se aprovechó de la endeblez defensiva culturalista, que sin Matía Barzic sobre el campo fue un festival de fallos y despropósitos, que culminaron con el tercer gol castellonense de Mamah, completamente solo y libre de marca. Al final, 1-3 que pudieron ser alguno más.

La Cultural se medirá la próxima jornada, la séptima, al Real Valladolid en Zorrilla, el domingo a las 18.30 horas.