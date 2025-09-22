La Cultural echa a Raúl Llona tras las última derrota frente al Castellón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Raúl Llona ha sido destituido como entrenador de la Cultural tras la mala racha del equipo en su regreso al fútbol profesional de la Liga Hypermotion de Segunda División y su rendimiento irregular en los seis partidos disputados, en los que sólo ha logrado cuatro puntos gracias al empate en su Reino frente al Leganés (0-0) y la victoria ante el Racing de Santander en El Sardinero (2-4), lo que ha llevado a su cese.

La afición, que ya había perdido la confianza en el preparador meses atrás, observa con preocupación la situación actual del equipo y su pobre nivel de juego frente a un equipo de su Liga, el CD Castellón (1-3) este sábado en el Reino de León.

Hay un generalizado descontento de la afición culturalista, que ya había perdido la confianza en el entrenador Raúl Llona antes del final de la temporada 2024-2025. El equipo atravesó por una mala racha y jugó de forma muy irregular el último tercio del campeonato pese al ascenso a Segunda División y haber sido líder durante las 38 jornadas de Liga. Las dudas de la fase final de Liga y perder la jugosa ventaja puso en duda la continuidad de Llona, aunque la situación se gestionó hasta la última fecha del campeonato con un empate ante el Andorra de Gerard Piqué (1-1), que finalmente valió para subir a la categoría de plata del fútbol español.

Ya adelantaba anoche Diario de León en su edición digital y este lunes en papel la posibilidad de que Sergio González fuera sustituto de Llona si Llona fuera destituido, como así se ha producido como aseguraban ayer algunas fuentes a Diario de León.

Raúl Llona ya es historia en la Cultural. El club leonés hacía oficial su cese este lunes después de la última derrota frente al Castellón en el Reino.

"El técnico riojano ha formado parte de nuestro club durante algo más de dos temporadas, contribuyendo al crecimiento de la entidad y logrando, el pasado curso, el ascenso a LaLiga Hypermotion tras quedar campeón de grupo en Primera Federación", explica en un comunicado la Cultural, que agradece, que "agradece a Raúl Llona su trabajo, profesionalidad y dedicación durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo culturalista, así como su implicación en el club a todos los niveles". Asimismo, se reconoce también la labor del cuerpo técnico que le ha acompañado durante esta etapa en León.

La Cultural y Deportiva Leonesa le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro.