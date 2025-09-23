Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Con el lema 'El fútbol, por nuestra tierra', que bien podría haber sido el inicial 'Dolor y rabia' o la mejor campaña que se ha hecho contra los incendios forestales, 'Todos contra el fuego', el estadio de la Cultural acoge el partido de reconocimiento a las personas que lucharon contra los fuegos que asolaron León, El Bierzo, Zamora y Ourense el mes pasado. Y cuatro representantes de estos territorios disputan desde las 20.00 horas en el estadio de la Cultural un torneo benéfico. No será un cuadrangular de semifinales y final ni una liguilla de todos contra todos, sino dos partidos de 45 minutos cada uno. Participan la Cultural Leonesa, la Deportiva Ponferradina, el Zamora CF y el Ourense CF. Los emparejamientos se decidirán un rato antes de que salten los jugadores a la cancha, aunque quien más y quien menos cree que se hará lo posible para que haya un derbi y que además se juegue en 2º turno.

La entrada será gratis, si bien será necesario retirar una invitación para acceder al estadio en la página web de la Cultural, en taquillas o trayéndola desde las respectivas ciudades.

El evento, que fue presentado y apadrinado por la RFEF, se podrá seguir a través de Teledeporte, RTvE Play y el Canal Lineal de 1ª Federación, disponible en LaLiga+, Football Club, Movistar +, Digi, Orange Tv, +Media y Zapi Tv.

TRES EN DESCENSO

Como suele pasar muchas veces en estos casos con los partidos amistosos (a la SDP le ocurrió con el encuentro del Centenario), estas citas no suelen llegar en el mejor momento para los participantes. Así las cosas, de los cuatro que pisarán hoy el césped, tres ocupan plazas de descenso en sus categorías. De hecho, la Cultural viene de cambiar de técnico en 2ª División, mientras que Deportiva y Ourense CF son 16ª y 20º respectivamente en el grupo I de 1ª Federación. Sólo el Zamora CF se libra de esta situación tan incómoda.

Los técnicos podrían poner en liza a jugadores que hayan tenido menos minutos o ninguno en las primeras semanas de competición, más pensando en el importante fin de semana que tienen por delante.

Hace 11 años Cultural, Deportiva y Real Sporting ya se midieron en León en un triangular de apoyo a la minería