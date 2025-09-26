Ziganda: "Si no creyera en esta plantilla y en la salvación no habría venido a la Cultural"

Ni una semana entera ha tenido el nuevo entrenador de la Cultural, José Ángel 'Cuco' Ziganga, para preparar el derbi de este domingo frente al Real Valladolid, pero no busca excusas y confía en que su puesta de largo sea positiva ante un rival que, advierte, "no dará tregua" ni permitirá que el partido sea tranquilo en ningún momento. "Ellos van a obligaronos a que sea un choque de ida y vuelta, ese es su estilo, te ahogan".

"Estoy contento de estos primeros días, sin parar, pero muy a gusto porque tenía muchas ganas de entrenar. La actitud de la plantilla es muy buena", admite el nuevo inquilino del banquillo culturalista. "Nadie tiene tantan influencia como para cambiar un equipo de cero a diez en pocos días, iremos despacio. Trataré de aportar cosas nuevas".

Sobre la plantilla, Ziganda aclara que le convence para lograr el objetivo de la permanencia. "Si no pensara que está bien armada y que hay posibilidades de salvación no estaría aquí. Tengo esperanza. Sé lo que es la categoría, con mucha igualdad, todos nos debemos exigir mucho, hay que ser excelentes en todo lo que hagamos", subraya.

Sobre el enfrentamiento ante el Valladolid, que supondrá su debut oficial como nuevo entrenador de la Cultural, admite que ya tiene un plan de partido en su cabeza aunque pueda cambiar después en cualquier momento. "Me intento adaptar a los jugadores que tengo, pero mi idea de juego es ser fiables, compactos y seguros en el juego y por supuesto en las áreas. Hay que saber lo que hacemos en defensa y en ataque".

Una Cultural que viajará a Pucela en cuadro por las numerosas bajas que tiene en la zona defensiva. "Es lo que hay, estamos un poco justos, pero vamos adelante. Fornos está descartado, pero Jordi no".

Admite Ziganda que trabaja para que sus futbolistas sientan confianza ante el reto de la permanencia en Segunda División. "Meter muchos cambios de golpe no es bueno, iremos poco a poco y manteniendo las cosas buenas que ya se venían haciendo con el anterior técnico".

"Todos los derbis son diferentes, vivirlo son regalos que te da la vida. Espero que sintamos que es un privilegio, porque el fútbol es algo inexplicable, es una corriente de emociones".

El Valladolid "juega con mucha intensidad, exige lo máximo a nivel de ritmo, van con todo, no tienen miedo y va a ser difícil salirse de su propuesta".