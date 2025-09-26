CICLISMO. Nuevo éxito para el Ciudad de Astorga
Pablo García sube al tercer lugar del podio en el Nacional Máster
Pablo García sumó un nuevo éxito para la escuadra maragata Ciudad de Astorga. Y para el suyo propio con la medalla bronce en el Campeonato de España Máster en la prueba en línea disputados en San Leonardo de Yagüe.
Sus compañeros Pablo García y Juan Vigil también lograron lugares destacados, en este caso en la crono. Pablo era de los primeros en tomar la salida logrando un registro de 15:12 en la meta haciéndose con el séptimo mejor tiempo de su categoría. Por su parte, Juan Vigil paraba el crono en 16:21 como el quinto de su categoría.