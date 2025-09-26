Pablo García sube al tercer lugar del podio en el Nacional Máster

Pablo García sumó un nuevo éxito para la escuadra maragata Ciudad de Astorga. Y para el suyo propio con la medalla bronce en el Campeonato de España Máster en la prueba en línea disputados en San Leonardo de Yagüe.

Sus compañeros Pablo García y Juan Vigil también lograron lugares destacados, en este caso en la crono. Pablo era de los primeros en tomar la salida logrando un registro de 15:12 en la meta haciéndose con el séptimo mejor tiempo de su categoría. Por su parte, Juan Vigil paraba el crono en 16:21 como el quinto de su categoría.