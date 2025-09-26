Gael García Melgar brilla en la Copa de España de Alcañiz

Gael García Melgar firmó una nueva demostración de calidad. Esta vez el piloto paramés de 10 años lo hacía en el circuito de Motorland en Alcañiz donde se disputaba la séptima entrega de la Copa de España de minimotos.

Gael lograba el segundo mejor registro en los entrenamientos cronometrados para luchar por el triunfo en la primera de las carreras en la que cruzaba en segundo lugar la línea de meta. En la segunda carrera también rodó con los mejores ocupando el liderato durante buena parte de las vueltas. En ese intenso mano a mano lo llevó a una destacada cuarta posición que bien pudo ser algún peldaño mejor.

Unas fechas antes Gael también lucía su clase en el Campeonato de España donde firmaba sendas cuartas posiciones en las dos carreras en las que se quedó muy cerca del podio mientras que en el Campeonato de Castilla y León se hacía con los dos primeros puestos en juego en el circuito de Castroponce con notable superioridad sobre el resto.