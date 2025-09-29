El Torneo Ciudad de Astorga de bádminton es todo un éxito

Foto de familia de los participantes con las autoridades encabezadas por el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, y el concejal Julián García.DL

Astorga bajó el telón a una exitosa segunda edición del torneo de badminton. Organizado desde el club Ordoño II de León, la Federación de Castilla y León de Bádminton y el propio Ayuntamiento de Astorga, la competición se desarrolló en el Pabellón de Deportes de la capital maragata conla presencia de 14 clubes procedentes Madrid, Asturias, Cantabria y de las provincias de Valladolid, Zamora y León.

Al final fueron 67 los participantes que disputaron 136 partidos en las categorías sub-11, sub-15 y sub-19.

El torneo era puntuable para el ránking nacional, con jugadores de nivel, niños y niñas que ya desde edades tempranas, desde los seis años hasta promesas ya de edades entorno a los 18 años que exiben un buen nivel en la práctica de este deporte.

El Ayuntamiento de Astorga quiso agradecer al club Ordoño II de León por su colaboración en la organización de este torneo y en la jornada del pasado domigo que acercó a los astorganos para conocer este deporte durante una jornada de puertas abiertas para disfrutar del bádminton.

