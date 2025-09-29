Doblete de Rubén y Felipe Fernández Montiel en el Autonómico Máster de Pentatlón de Lanzamientos

Zamora acogió el Pentatlón de Lanzamientos Máster, una cita que reunió a los mejores especialistas de Castilla y León y en la que destacaron los atletas leoneses Rubén y Felipe Fernández Montiel, ambos del Universidad de León Sprint Atletismo, que lograron un histórico doblete en la categoría Hombres 35-49.

Rubén Fernández Montiel firmó una sobresaliente competición alcanzando los 3.011 puntos, resultado que le permitió proclamarse campeón autonómico. Sus mejores registros llegaron en el lanzamiento de martillo (43,86 m / 689 puntos), en peso (12,10 etros/750 puntos) y en martillo pesado (13,70 metros/771 puntos), siendo esta puntuación la mejor de todo el campeonato.

Por detrás, su hermano Felipe Fernández Montiel completó también una gran actuación que le llevó a la medalla de plata, con un total de 2.665 puntos. Destacó especialmente en la jabalina, con un registro de 43,50 metros (628 puntos), y en el lanzamiento de peso con 11,29 metros (692 puntos). Este resultado reafirma el buen momento del atletismo leonés en la categoría máster y consolida al Universidad de León Sprint Atletismo como uno de los clubes de referencia en la comunidad en el ámbito de los lanzamientos.