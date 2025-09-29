José Luis Lago, entrenador del equipo maragato: «El Atlético Astorga necesitaba una victoria así»

El Atlético Astorga estrenó en Valladolid su casillero de puntos en la Segunda Federación. Un día que quedará grabado para el recuerdo como los de sus ascensos a Segunda B y el más reciente a la Segunda Federación hace unos pocos meses. No en vano son los primeros en la recien estrenada categoría del fútbol español. Ha sido al cuarto intento, pero la espera ha valido la pena.

Para aficionados, jugadores, directivos y el entrenador José Luis Lago. Precisamente este valoraba la victoria frente al filial blanquivioleta destacando el buen hacer del equipo. «La verdad es que estoy satisfecho por la labor de todo el conjunto. Supimos leer muy bien el partido, cerrando bien los espacios y evitando de que jugaran por dentro, dándole campo por fuera».

«En la primera parte no recuerdo ninguna ocasión de nuestro rival. En los primeros 15 minutos de partido hemos jugado muy directos y también tuvimos momentos para bajar el balón al piso y presionar a nuestro rival. Tenemos arriba jugadores rápidos que supieron desequilibrar», precisó el entrenador de los maragatos.

«Sin embargo, en la segunda parte entramos un poco fríos Sergio Peláez, que venía arrastrando problemas físicos, sufrió en el lateral y le sacaron tarjeta. Tuvimos que cambiarlo y ese penalti de Manso que los meten en el partido. Ellos se volcaron mucho y nosotros buscamos refresco en ataque con jugadores que buscasen ese espacio en transición, y de ahí hemos sacado el tercer gol», añadió.

Lago reconoce que les ha costado mucho en entrar en juego en esta competición: «Nos costó en estas tres primeras jornadas empezar ganando. En el partido de Salamanca tuvimos dos ocasiones clarísimas, que no marcamos. Ante el Coruxo tuvimos un par de acciones para que pudieran acabar en gol. Esta victoria es muy importante para trabajar desde la tranquilidad», concluye.

El próximo rival del Atlético Astorga seré el sábado a las 17.30 horas en el estadio de La Eragudina el líder Fabril.