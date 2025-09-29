Collado desea una "Cultural más ofensiva y hacer fuerte el Reino"

Diego Collado en la acción previa del gol de la victoria que anotó ante el Real Valladolid.Ángel Beltrán

Diego Collado (Granada, 2001), autor del gol que dio el triunfo a la Cultural frente al Real Valladolid (0-1) reconoce que el nuevo técnico, José Ángel «Cuco» Ziganda les inculcó previamente al duelo autonómico que «los derbis no se juegan, se ganan», afirma.

El delantero granadino afirma que el entrenador navarro, sustituto del destituido Raúl Llona y que se estrenaba oficialmente en el banquillo en este encuentro, les pidió «intensidad» y los primeros minutos lo demostraron saliendo muy activos e intensos.

Collado compara la victoria cosechada ante el conjunto vallisoletano a la que también sumaran, con Llona como entrenador, en el estadio El Sardinero ante el entonces líder invicto de LaLiga Hypermotion de Segunda, el Real Racing Club de Santander (2-4) donde también anotó una de las dianas del citado encuentro de Liga.

El exdelantero del Eldense que destaca el «planteamiento del equipo», desvela que Ziganda le había insistido en la necesidad de realizar un trabajo defensivo sobre el extremo vallisoletano Iván Alejo. º»Sabíamos que tenían buenos jugadores, como Alejo que está todo el rato uno para uno y se me dijo que tenía un duelo importante por lo que me estuve mentalizando en los días previos y me dio mucha confianza, que por suerte salió bien», expresa.

Diego Collado confía en que la buena imagen mostrada ante el equipo de Guillermo Almada tenga el próximo lunes 6 de octubre un refrendo en la visita del Albacete Balompié al estadio Reino de León. «A ver si en casa vemos una versión algo más ofensiva que igual nos ha faltado e intentar hacerse fuertes en el Reino de León», advierte el atacante andaluz que con su segunda diana de la temporada sacó al conjunto culturalista de las plazas de descenso.

Amath, al quirófano

Amath tendrá que pasar por el quirófano tras recibir un golpe en el partido frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. La acción se produjo justo antes del descanso y le provocó una fractura en el arco cigomático y órbita.

El plazo de recuperación de la lesión dependerá de la evolución del jugador tras la intervención quirúrgica realizada al futbolista.